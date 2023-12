César Montes se sincera y reconoce que por frustración ha llorado en Europa

El 2023 significó para César Montes un año de crecimiento profesional enorme, al consolidarse en la Selección Mexicana y con ello lograr salir el balompié de Europa.

Un camino que no ha sido sencillo para el exjugador de Monterrey, quien ha tenido problemas para sumar minutos primero en el Espanyol de Barcelona y ahora en el Almería.

Equipo en el que tampoco se encuentra viviendo una buena etapa, lo que generó una frustración enorme, llevándolo a las lágrimas.

“Yo creo que sí (he llorado), porque hay etapas de todo, cuando estás arriba, cuando estás abajo es más difícil, cuando estás arriba puedes llorar de felicidad, pero abajo, cuando las cosas no te salen, cuando quieres hacer lo mejor posible y trabajas cien por cien y estás en una dinámica en la que las cosas no te salen, seguramente hay frustración y seguramente con mi familia sí”, mencionó en entrevista con FOX Sports

El ahora hombre de confianza de Jaime Lozano en el Tricolor y quien vivió su primera experiencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, agregó que una solución en esos momentos fue el buscar ayuda con un psicólogo.

En la más reciente temporada César Montes únicamente ha visto actividad en ocho partidos, lo que lo pone en la cuerda floja para salir de la institución que lucha por la permanencia..