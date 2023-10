César Huerta, sin temor a la competencia en el Tricolor

Charlotte.- La Selección Mexicana sigue su preparación para el duelo amistoso contra Ghana, el primero que realizará en esta gira por los Estados Unidos.

César Huerta, delantero sensación de los Pumas, dijo estar consciente que con la llegada de más europeos como Hirving Lozano, el puesto para ser titular estará más peleado.

"El que haya competencia siempre es bueno. He hablado, he practicado junto a los que tienen el nivel europeo y puedo decir que es fantástico. Trataré de sacarles todo lo que pueda, aprovechar su presencia", dijo el atacante.

Sabe que jugar será más complicado, "pero no dejaré de pelear por hacerlo, toda la competencia es buena para que la Selección suba su nivel".

Huerta dijo tener los pies en la tierra, "la formación que hay en casa me ha ayudado mucho para eso. Sé que he tenido oportunidades en otros equipos (Chivas y Mazatlán FC) pero ahora todo se ha conjuntado, la presencia de Jamie (Lozano) con el que trabajé en la Sub 23, y que nos vaya bien en el equipo. Trataré de aprovecharlo con todo".

En tanto que Victor Guzmán, central de Monterrey, dijo que aún no se siente al 100 por ciento para formar parte del trabajo futbolístico que ordene el Jimmy, debido a un golpe que recibió en el último juego con los regios, pero espera que con el paso de los días, poder integrarse.