'Cata' el castigo a sobre Fernando Hernández: “Se equivocó y más por ser la autoridad”

Cometer errores es de humanos, pero que vengan de la autoridad, no es aceptable, así lo considera Julio César Domínguez, defensa celeste.

“Soy una persona que no me gusta juzgar a la gente. Todos estamos expuesto a esto. Todos estamos expuestos a la crítica de lo que podemos hablar o decir. Evidentemente se equivocó y más por ser la autoridad dentro del campo”.

El 'Cata' acepta que en diversas ocasiones siento mucho enojo por el accionar del silbante, pero eso debe quedarse en a cancha, por lo que el respeto mutuo, es fundamental en el campo.

“Tanto nosotros como él debe ser recíproco en respeto mutuo. A la autoridad no le puedes faltar el respeto, pero él también debe hacerlo. Uno como jugador a veces… (El enojo y frustración) se queda en la cancha, nos decimos groserías o nos exaltamos, pero es la autoridad”.

12 partidos de sanción recibió Fernando Hernández, 2 los entrenadores Nicolás Larcamón y Fernando Ortiz. En el caso del jugador del Club León, Lucas Romero, recibió 2 partidos de castigo.

“Lamentablemente se equivocó. No he visto el castigo, pero… Todos somos seres humanos, cometemos errores y hay que aceptar este tipo de situaciones”.

Al no estar Larcamón y Tano Ortiz, ¿Cruz Azul lleva ventaja?

La Máquina enfrentará en las próximas dos jornadas a los Esmeraldas y a las Águilas, pero estos no contarán con sus estrategas.

Para Sebastián Jurado, portero celeste, no es ventaja el que no estén en el terreno de juego. Ya que los equipos se componen de 11 jugadores.

“Todo se decide en el terreno de juego. El tener o no al entrenador en la banca el día del partido pueden ser ciertos detalles, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo en que es lo que vamos hacer para contrarrestar al rival. No podemos especular si tiene o no entrenador el otro equipo. Al final somos once contra once”, puntualizó Jurado en conferencia de prensa.