Cata Domínguez ignoró los abucheos y mandó mensaje a la afición de Cruz Azul: "Dejé un legado"

Regresar al estadio Ciudad de los Deportes, la que fue su casa, fue un momento nostálgico para Julio César Domínguez, quién se va con un sabor agridulce luego de la derrota que sufrió su equipo ante Cruz Azul, en la jornada 6 del Clausura 2024.

El ahora defensor del Atlético de San Luis recibió durante el partido varios abucheos e insultos por parte de la afición celeste. A pesar de esto, se va tranquilo, porque sabe que dejó un legado y una carrera intachable en la institución.

“Contento por volver al estadio Azul, después de tantos años que jugamos acá… Tantos años, mi equipo desde niño, pero ahorita, estoy enfocado en mi equipo Atlético de San Luis. Es una nostalgia bonita, desafortunadamente tuvimos una derrota, pero vamos a seguir trabajando para revertir eso”, comentó en zona mixta, después de caer 3-0 ante La Máquina.

Y agregó: “Pues mira, yo no soy quien para juzgar. Cada persona está en su derecho de decir y hacer lo que quiere. Yo me enfoco en mi trabajo, en lo mío. Trato de apoyar a mis compañeros, de ser solidario en la cancha con ellos y pues no le doy más importancia a las demás cosas, ¿no? Sé lo que hice aquí Cruz Azul, sé lo que trabajé para estar durante tantos años y dejé historia, ¿no? Dejé un legado y creo que eso nadie me lo va a quitar”.

Para el ‘Cata’, la derrota ante los cementeros, fue algo circunstancial, pero que con trabajo y esfuerzo, se puede revertir esta situación: “Creo que en todas las líneas estuvimos desordenados, creo que no tuvimos un gran partido como normalmente lo hemos hecho en el torneo pasado. Creo que para mí ha sido uno de los partidos que hemos estado mal. Pero bueno, revertir esto, creo que es a raíz de ser solidario, es el grupo que tenemos, que somos fuertes y trabajar bien la semana”.