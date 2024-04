Carlos Hermosillo confesó que enamorarse perdidamente de una actriz afectó su rendimiento

Carlos Hermosillo ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido el futbol mexicano, marcando un importante paso en equipo como el Cruz Azul o las Chivas.

El apoyo de su familia fue fundamental para que lograra ser profesional, pero también para corregir su camino cuando ya era toda una figura del balompié nacional.

En charla con Tikitaka, el también analista confesó que se enamoró perdidamente de una actriz y que eso mismo le hizo tener un bajón en su rendimiento.

"Empecé a andar con Laura Flores. Mi carrera empezó a caer porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído", mencionó Hermosillo. "Mi focus se fue a otro lado, dejé de hacer goles y de repente me sacaban".

El padre de Carlos Hermosillo habló con él

Fue el padre de Carlos Hermosillo quien le hizo entender que no podía perder concentración de su carrera como futbolista.

"Mi papá me agarró un día y me dijo 'A ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mierda por una mujer. Dedícate a tu trabajo, se consciente de lo que te da para vivir y ser quien eres'", contó el exatacante mexicano.

"Fueron palabras muy ciertas. Al fin y al cabo le hice caso y empecé a subir otra vez mi carrera", añadió.