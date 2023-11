Carlos Alcaraz vivirá una experiencia inédita en la Plaza México

El estadio Arthur Ashe, sede del Abierto de Estados Unidos, es el inmueble tenístico con mayor capacidad en el mundo: 23 mil 771 personas. Ahí, Carlos Alcaraz conquistó su primer Grand Slam, en 2022.

Hasta el momento, es el lugar donde ha jugado con mayor cantidad de público, pero eso cambiará mañana, cuando se enfrente a Tommy Paul en la Plaza México, recinto que fue el principal factor para que el español aceptara jugar su único duelo amistoso del año, en este país.

“Se dio cuenta de lo que era este tipo de exhibición. No es como cualquiera, esto es un espectáculo con más de 40 mil personas en un mismo lugar. Estamos hablando del doble de capacidad que en el US Open. Está contento, animado. Nadie se da cuenta lo que es hasta que no se para en la Plaza México”, comentó Andrea Huerta, directora del Tennis Fest, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Carlos cerró su temporada con una derrota ante Novak Djokovic, en la semifinal de las ATP Finals; pese a eso, finalizó 2023 en el segundo puesto del ranking, con ocho mil 855 puntos y seis títulos más en su historial. Por eso, resulta atractiva su presencia en la Ciudad de México.

“Alcaraz es una sensación, el fenómeno del tenis mundial. Este chavito tiene un gran carisma y —sin duda— lo va a demostrar aquí en la cancha. Sabemos que va a ser un partido de nivel competitivo”, agregó Huerta.

Las encargadas de abrir la segunda edición del Tennis Fest serán la griega Maria Sakkari y la danesa Caroline Wozniacki.

La directora del evento comentó que decidieron brindar un espacio a la WTA, porque “es el momento de otorgarle un papel más importante al deporte femenil”, sumado a que Sakkari “es una amante de México, se siente como en casa” y Wozniacki “es la exnúmero uno del mundo, ganadora de más de 30 títulos... Ambas son exitosas tenistas”.