Carlo Ancelotti se sincera, tras la despedida de Toni Kroos: "Ha sido uno de los más grandes"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ponderó la despedida del alemán Toni Kroos del Santiago Bernabéu a la vez que le catalogó como “uno de los más grandes” futbolistas de la historia.

“El Bernabéu le ha dado la despedida que merece, ha sido una noche muy emotiva. Tenemos la suerte de disfrutar otra semana de él. Ha sido uno de los más grandes, un gran medio, de mucha calidad y un carácter fantástico, con poco ego y que siempre ha jugado para el equipo; muy altruista. Hemos tenido la suerte de tenerlo durante diez años”, valoró en rueda de prensa.

“Hacerlo mejor de lo que ha hecho Kroos en este club es muy complicado. Ha tomado una decisión muy fuerte que nadie podía imaginar. Ha mostrado mucho carácter y despedirse así es de grande. Es una despedida de un gran personaje del fútbol que hemos tenido la suerte de tenerlo aquí y el fútbol ha disfrutado de un gran jugador”, añadió.

Un Ancelotti que explicó cómo le cambiará el esquema con la retirada de Kroos.

Lee también Toni Kroos y la emotiva despedida que recibió en el Estadio Santiago Bernabéu

Toni Kroos recibió un homenaje especial por el Real Madrid / Foto: Especiales

Sin Toni Kroos, ¿qué sigue para el Real Madrid?

“A ver… a nivel ambiental y nivel técnico. A nivel ambiental tienen que tomar más responsabilidad los que están aquí. A nivel técnico hay que verlo. podemos pensar que puede ser un juego más vertical, con jugadores con más energía y menos tempo de juego”, dijo.

Un sustituto de Kroos que no encontrará en Bellingham y sí en jugar de otra manera.

“Yo creo que no. A Bellingham cuanto más cerca lo tenemos de la portería es mejor para nosotros. No hay un jugador con las características de Kroos en el mercado, pero tenemos que remplazarlo de otra manera. Tenemos medios con muchísima calidad y tenemos que adaptar el juego de la próxima temporada a sus características”, explicó.

Por otro lado, insistió en que están “esperando la decisión que quieran tomar” Nacho Fernández y Luka Modric respecto a su futuro, ya que acaban su contrato a final de temporada, y aplazó a después de la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio para “aclarar” la situación.

El técnico italiano puso en liza contra el Betis un once que podría ser el mismo contra el Borussia Dortmund.

“Tengo una semana para pensarlo, tenemos algunas dudas, obviamente. Hasta el viernes vamos a disfrutar de este momento, de la final. Vamos a prepararla a tope e intentaremos ganar el sábado”, valoró.

“A mí me gusta el debate que se ha creado y lo tendremos hasta el sábado. Me gusta mucho, me encanta”, bromeó al ser preguntado sobre qué dudas tenía en su once titular.

Además, señaló, en referencia a que el último partido antes de la decimocuarta fue también contra el Betis, que es supersticioso.

“Supersticioso, sí, un poco. Sé que no es bueno decirlo, pero no ser supersticioso lleva a la mala suerte”, dijo entre risas.