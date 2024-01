Carlo Ancelotti reconoce que se equivocó en el equipo titular: "Con el primero que tenía que enfadarme, era conmigo mismo"

El italiano Carlo Ancelotti realizó autocrítica tras el agónico triunfo con remontada ante el colista Almería, admitió que se equivocó en el equipo titular, al medir mal el cansancio de sus jugadores, a los que exculpó de la mala imagen de la primera mitad al asegurar que con "el primero" con el que debía enfadarse era consigo mismo.

"Ha sido un partido extraño porque hemos jugado una primera parte muy mala, con poca energía. La evaluación que he hecho tras el entrenamiento de ayer ha sido errónea. Ha jugado un equipo cansado la primera parte y lo hemos hecho muy mal. Después el carácter del equipo y la ayuda de nuestra afición, hemos sido capaces de remontar un partido muy complicado jugando una segunda parte muy distinta", analizó.

"Al minuto 30 he empezado a pensar los cambios porque al equipo le faltaba energía. En el vestuario he hablado con los jugadores para decir la estrategia de la segunda parte y nada más. No me he enfadado con ellos porque con el primero que tenía que enfadarme era conmigo mismo", añadió en un ejercicio de autocrítica.

El técnico de la UD Almería, Gaizka Garitano, y el del Real Madrid, Carlo Ancelotti, durante partido de LaLiga - Foto: EFE

Ancelotti reconoció que vio jugadores muy cansados que acusaron el desgaste de la Copa del Rey y la prórroga del Metropolitano, pero en todo momento asumió la culpa de la peor primera parte de la temporada.

"Estaba enfadado conmigo mismo. Todos los jugadores quieren jugar, te dicen que están bien, pero después el staff tiene que evaluar bien el cansancio y no lo hemos evaluado bien", confesó.

"Lo único que se podía hacer era cambiar la dinámica, la energía del equipo con jugadores frescos en la segunda parte. Algunos han pagado mucho la prórroga contra el Atlético, no lo he tenido en cuenta y me he equivocado en la alineación. Tenía que haber metido más jugadores frescos", agregó.

Se mostró comprensivo, además, el entrenador madridista con la reacción de la afición del Santiago Bernabéu cuando pitó a su equipo en la primera mitad. "Absolutamente", respondió cuando fue preguntado si eran justos los silbidos. "Ha sido una primera parte que no se puede jugar. Los pitos de la afición han sido aceptables y correctos".

"De la primera parte no se puede sacar nada positivo, hay que olvidarla. Había poca idea, el equipo descolocado y hemos empezado muy mal. La segunda hemos tenido el empujón que siempre da este estadio. Hemos cambiado el sistema con Joselu y Brahim, hemos intentado jugar más por fuera, meter centros y acercar a Bellingham más al área", analizó.

"Ha salido bien. Vini jugó más por dentro dejando la banda a Fran García para meter centros. Los que han entrado han cumplido perfectamente y los cambios de Ceballos y Camavinga han dado más energía. Todos han mostrado que podían jugar desde el principio", sentenció.