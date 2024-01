Cristiano Ronaldo tunde al premio The Best por darle premio a Messi: "Están perdiendo credibilidad"

En los último días el nombre de Lionel Messi se volvió tendencia en redes sociales tras ganar el premio The Best de la FIFA, al ser considerado el mejor jugador del 2023.

Un reconocimiento que generó polémica para varios aficionados y usuarios de redes sociales, quienes se mostraron incrédulos por la forma en la que Messi superó a elementos como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Una de esas voces fue la de Cristiano Ronaldo, atacante del Al-Nassr que fue directo y aseguró que con lo ocurrido en la ceremonia, los premios de FIFA están perdiendo credibilidad.

"Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé", comentó.

El astro portugués continuó y aseguró que el dar premios equivocados, no engaña a los fanáticos que se fijan en los números de cada futbolista.

"Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan", finalizó.