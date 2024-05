Canelo Álvarez sobre la posible pelea con Scull o Crawford: "Nací para pelear con quien sea"

Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a subir al ring en septiembre, aunque el rival todavía no está confirmado. En los últimos días, William Scull y Terence Crawford fueron señalados como posibles contrincantes del mexicano.

"Yo nací para pelear con quien sea, obviamente con los términos que me convenga", expresó Saúl en su torneo 'No Golf, No Life'.

Scull es el rival mandatorio por parte de la Federación Internacional Boxeo, dicho organismo dio al "Canelo" veintiocho días para concretar las negociaciones, sin embargo, todavía no hay algo concreto.

"Eso me comentó Eddy (Reynoso), pero he estado ocupado y no hemos profundizado sobre ese tema. Tengo que ver a mi equipo de trabajo y ver qué es lo que sigue", mencionó el campeón absoluto de las 168 libras.

Canelo Álvarez no descarta pelear en Arabia Saudita



El enfrentamiento ante Terence Crawford surgió porque Turki Alalshikn, asesor de la Corte Real del reino de Arabia Saudita y presidente de la Autoridad General de Entretenimiento saudi, indicó que está buscando organizar ese combate y Álvarez Barragán dejó abierta la posibilidad.

"Depende del dinero, al final de cuentas, es un gran peleador", expresó Saúl.

Resalta que Crawford es categoría wélter, es decir, tres divisiones abajo que los supermedianos. Aun así, "Canelo" no lo ve mal.

"He peleado con más grandes que yo, (con peleadores) de la misma categoría, más jóvenes y más viejos que yo. A este punto de mi carrera, siempre voy a hacer las mejores peleas", afirmó el boxeador de 33 años.

Ante la posibilidad de pelear en Arabia Saudita, el "Canelo" dejó claro que "si quieren que vaya para allá, les va a costar un poquito más".