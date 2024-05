Jaime Munguía no descarta “en un futuro” la revancha con el Canelo Álvarez

La pelea que protagonizó Jaime Munguía ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez dejó sensaciones positivas para un segundo combate entre los mexicanos, incluso el tijuanense no lo descarta, pero no será en los próximos meses.

“No sabemos, yo pienso que en un futuro se puede hacer”, expresó Munguía Escobedo.

Pese a caer con el jalisciense y perder su invicto (43-1), Jaime se dice satisfecho por la enseñanza que le dejó enfrentar al campeón absoluto de los supermedianos.

“Es un gran peleador demostramos que estamos ahí, aprendí muchas cosas en general, vamos a seguir ganando experiencia”, señaló el boxeador de 27 años.

Munguía contó que junto a su entrenador Freddie Roach ya analizaron la pelea del pasado 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas y detectaron algunas fallas que les ayudarán a tener una mejor versión para su siguiente compromiso en el ring.

“Hicimos un buen trabajo, aunque hubo dos o tres cosas que hice mal arriba, pero hay que hacer ajustes, (Freddie me dijo) que me había quedado parado no moví la cintura, por ejemplo”, añadió el originario de Tijuana.

Ante la invitación que le hizo Saúl al sumarse al ‘Canelo Team’, Munguía se mostró sorprendido, aunque de momento no está en sus planes.

“La verdad estoy agradecido con ellos con todo el equipo de Canelo, agradezco las palabras, pero por ahorita es seguir en Freddie”, expresó.

Jaime confirmó que se mantendrá en la categoría de las 168 libras, “vamos a ver qué clase de rivales hay para darle las mejores peleas a la gente”.

El tijuanense adelantó que “sería septiembre” cuando vuelva a subir al ring y lo confirmó su representante Fernando Beltrán quien ventiló que para elegir un rival deben esperar a quién se enfrenta Saúl Álvarez, para ellos tomar una decisión.

“Quedan peleadores interesantes, nosotros estamos a la espera de hacerles un gran anuncio porque el futuro del boxeo es Munguía”, subrayó el CEO de Zanfer.