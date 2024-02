Canelo Álvarez confesó su deseo por ver a su hijo como piloto de la Fórmula 1

Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los mejores deportistas mexicanos de toda la historia. Marcó un antes y un después en el boxeo y aunque sería fácil pensar que sus hijos podrían seguir sus pasos como sucedió en la familia Chávez, el púgil tapatío expresó su deseo de ver a su hijo como piloto en la Fórmula 1.

Así como Álvarez dejó su huella en el cuadrilátero, otro tapatío como es Checo Pérez lo hace en las pistas de automovilismo y el fanatismo por él impacta a todos los mexicanos, incluido el atleta multicampeón del peso super mediano.

“Después del boxeo, lo que más me gusta es jugar golf. Me gustaría que mi hija la chiquita sea golfista; a mi hijo también se lo he dicho, pero no, él me gustaría que fuera piloto de Fórmula 1“ confesó Canelo en ADN40.

“Le dije que si quería ser piloto de F1, pero me dijo que no; que él quiere ser peleador. Pero ya le dije que en dos años le voy a poner un sparring, y ya que reciba el primer golpe que me diga si quiere continuar siendo boxeador” agregó el campeón indiscutido de las 168 libras.

Canelo volverá al ring el mes de mayo; sin embargo, aún no hay rival definido. Los rumores apuntan a Jermall Charlo, gemelo del último contrincante de Álvarez, pero la afición desea que pelee contra David Benavidez.

