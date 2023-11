Brock Purdy, a enderezar el barco contra los Jaguars

San Francisco.— Para Brock Purdy, Nick Bosa y los 49ers de San Francisco, la semana de descanso no pudo llegar en mejor momento.

Sumidos en una racha de tres derrotas y con una creciente lista de interrogantes en ambos lados del balón, las huestes del coach Kyle Shanahan tienen la esperanza de que el descanso adicional haya sido suficiente para despejar dudas y renovar la confianza.

Sin embargo, para Trevor Lawrence y los Jaguars de Jacksonville (6-2) no haber tenido actividad el fin de semana pasado puede ser un arma de doble filo.

Una justa recompensa para un equipo montado en una racha de cinco victorias, o un pretexto para que un conjunto joven e inexperto pierda la concentración.

Aunque San Francisco (5-3) viene de una semana sin tener actividad, esto no quiere decir que haya estado inactivo. Todo lo contrario. Durante la fecha límite de canjes adquirió al ala defensiva Chase Young, quien se sumará a Bosa, su excompañero en la Universidad de Ohio State, para formar un frente defensivo formidable. Si a ello se le suma el regreso de jugadores lesionados — el tackle Trent Williams y receptor Deebo Samuel — los 49ers están lejos de ser, al menos en papel, un equipo sumido en su peor racha desde principios de la campaña de 2021.

Pero no todo son buenas noticias, el domingo viajan hasta el otro extremo del país para jugar a mediodía contra unos Jaguars que se han mostrado quizá como el conjunto más equilibrado de toda la NFL. Han intentado 275 pases, han corrido el balón 237 veces. Tienen nueve anotaciones por aire y misma cantidad por tierra. Su ataque es el décimo más productivo. Su defensiva es la octava mejor en puntos admitidos y encabeza a toda la Liga con 18 robos de balón.

El running back de San Francisco Christian McCaffrey tiene 17 partidos consecutivos con al menos un touchdown y busca quebrar un empate en el primer lugar de todos los tiempos con el miembro del Salón de la Fama Lenny Moore.

Kyle Shanahan, head coach de San Francisco, ha dicho que seguirá confiando en el joven Purdy, a pesar de lo mal que se ha visto en los últimos juegos: “Siento que está tratando de que volvamos a hacer lo de inicio de temporada. Me gusta su proceso; me gusta cómo ve todo. Cuando habla, sabe exactamente lo que pasó. Me encantan los riesgos que toma, pero tiene que ser inteligente con ello, porque a veces toma algunos de más”.