Brian Rodríguez rompe el silencio, tras protagonizar un pleito con Henry Martín en el Clásico Capitalino

Durante el Clásico Capitalino, Brian Rodríguez no solamente salió expulsado por patear al delantero de Pumas, César "Chino" Huerta. También protagonizó un pleito con Henry Martín, mientras se dirigían a los vestidores del Estadio Olímpico Universitario.

Con la cabeza más fría, Brian escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas y reconoció que obró de forma "errónea".

"Hola, azulcremas. Paso por aquí, hoy, con la cabeza más tranquila para decirles que reconozco mi error y estoy muy triste por la expulsión. Y el resultado. Así como en el futbol y en la vida, nos caemos. También nos levantamos. ¡No conozco otro camino que no sea el trabajo duro! Nos vemos el martes todos juntos", escribió el azulcrema.

Pese a que ya se disculpó, los comentarios negativos continúan al pie de sus fotos. Especialmente, de aficionados que le recriminan por haber "echado a perder" la posibilidad de un empate.

Y es que, este sábado, las Águilas de André Jardine dejaron escapar tres puntos ante los auriazules. El marcador (2-1) en favor de Pumas orilló a que América tenga la obligación de pelear por el liderato durante la próxima jornada.

Historia de Brian Rodríguez - Foto: @brianrodriguez_10 en Instagram

¿Qué dijo Henry Martín al respecto?

En zona mixta posterior al compromiso, Henry Martín también rompió el silencio y explicó que el pleito simplemente se trató de "calentura del partido". No más.

"Estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojó totalmente. Tal vez no era el momento de decirle, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento. Ya hablé con él, está todo tranquilo, no pasó a más, quedó ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien", sentenció.