Blue Panther sobre la posibilidad de enfrentar a Bryan Danielson: "En la vida los sueños siempre se han cumplido"

La Arena México será testigo este viernes de un combate muy significativo en la carrera de Blue Panther, legendario luchador mexicano que en el evento estelar enfrentará a Bryan Danielson.

Exfigura de la WWE, y quien tras un primer entrenamiento junto a las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre pidió una lucha mano a mano con 'El Maestro Lagunero'.

Un verdadero honor para el mexicano, que se dijo listo y con la preparación adecuada para salir con la mano en alto.

"En la vida los sueños siempre se han cumplido, es una lucha de ensueño. La lucha libre me está regalando la oportunidad de enfrentar a esa gran estrella al nivel mundial, me hace sentir afortunado y me he preparado intensamente", compartió en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Panther, quien hace una semana enfrentó a los representantes de AEW, añadió que espera un gran ambiente por parte de la afición, en el que seguramente Danielson tendrá mayoría.

"La Arena México se caía con Bryan Danielson, antes de que iniciara la función todos estaban listos. Fue un gran encuentro con grandes estrellas y seguramente volverá a ser igual", comentó.

Por último, la figura del CMLL quien estrenará una máscara edición especial para la velada, se dijo afortunado por tener el respeto de Bryan Danielson.

"Es un sentimiento muy bonito, pero a la vez muy comprometedor. Lo que hago es prepararme día con día con la intención de que la gente jamás quede defraudada. Es un gran maestro y me voy a poner a su nivel", finalizó.