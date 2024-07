Bernardo de la Garza afirma que “quieren 25 finales para México” en París 2024

La ilusión de obtener medallas en los Juegos Olímpicos París 2024 existe en la delegación mexicana, aunque Bernardo de la Garza, jefe de misión, señaló que —para llegar a ese objetivo— el primer paso será que los deportistas se instalen en las finales.

“Sí hay una expectativa... Yo diría que hay que tratar de estar en 25 finales”, reveló el directivo, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

De la Garza explicó que llegaron a esa cifra luego de un análisis realizado en el Comité Olímpico Mexicano, donde la conclusión fue que “hay atletas con calidad para estar en ese número de finales. Si estamos en 25, seguro habrá alegrías para nuestro país”.

Las disciplinas donde existe esta posibilidad son “en las que siempre hemos sido un país muy competitivo, como tiro con arco, clavados, taekwondo, donde hay gente de experiencia, y otras que han emergido, como pentatlón moderno y tiro deportivo”.

Incluso con esos estudios, Bernardo se mantuvo en la postura de no mencionar “cuántas alegrías [medallas]” se estiman, porque —desde su punto de vista— sería un sueño guajiro.

“No me gusta hablar de eso. Me parece un poco soberbio, porque uno no puede adivinar el futuro. En el caso de México, es más difícil, porque algunos deportes en los que competimos son de apreciación y hay mucha variabilidad en los resultados”, subrayó el jefe de misión.

