Auxiliar de Gerardo Martino señala a jugadores de México por fracaso en Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 significó para la Selección Mexicana uno de los más grandes fracasos al nivel internacional, luego de quedar eliminado en la ronda de grupos.

Después de unos meses fue Norberto Scoponi, auxiliar de Gerardo Martino, quien rompió el silencio y en plática con David Medrano señaló a varios elementos del Tricolor.

Asegurando que no llegaron en su mejor versión, lo que afectó al grupo para desarrollar su mejor versión ante los rivales en el Mundial.

"Nosotros llegamos bien los primeros partidos, pero en el Mundial no llegamos bien; llegamos con lesionados, con gente que era pesada, y no llegaron bien físicamente, como Herrera, Jiménez que venía golpeado, Funes Mori que también venía golpeado y en la etapa final venían disminuidos físicamente. Y eso que Herrera había trabajado en el CAR solo para llegar bien. Cuando son partidos tan seguidos, el cuerpo se resiente si no estás bien. No llegamos bien física ni mentalmente por la cantidad de lesiones que venían de fuera", comentó.

En ese sentido, el exjugador de Cruz Azul aseguró que uno de los momentos más complicados fue tras Argentina, un partido en el que faltó al plantel entender lo clave que era.

"Nosotros pensamos que podíamos dar un mejor papel. No teníamos que pelear por el quinto partido, pero el fracaso fue perder ante Argentina. Lo importante no era el quinto juego; era el segundo, algo que debían entender los jugadores", finalizó.