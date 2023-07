Auto de la Fórmula E logra Récord Guinness por alcanzar una máxima velocidad en interior

La categoría eléctrica de la FIA, la Fórmula E, ha logrado sellar este deporte con un nuevo Récord Guinness, que se consiguió en conjunto con el GENBETA (un auto GEN 3 con específicas modificaciones), además del talento del piloto de McLaren Jake Hughes.

La marca impuesta por el británico se dio durante un cara a cara en el famoso 'Duels', que se usa en las clasificaciones de las carreras en esta categoría, en la que se buscaba justamente ver quién sería capaz de establecer el nuevo récord mundial de velocidad, alcanzado por un vehículo en interior.

El rival de Hughes fue Lucas di Grassi, el piloto de Mahindra Racing.

Cabe destacar que ninguno de los volantes había estado sobre el GENBETA, por lo que era un reto más a enfrentar en este formato.

¿Cuál fue el récord de velocidad alcanzado por el GENBETA y Jake Hughes?

El trabajo de Jake Hughes sobre el GENBETA de la Fórmula E le permitió llegar a 218.71 kilómetros por hora y con ello superar los 165.2 que estaban establecidos como la marca; todo esto se hizo en sólo 346 metros de pista de carrera recta en Londres.

"Conducir el automóvil GENBETA y establecer el récord, fue una experiencia realmente especial. Me siento muy honrado de que me lo hayan pedido y de estar involucrado en un proyecto tan emocionante. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de intentarlo, así que ahora tener el récord es bastante increíble, especialmente en un auto de Fórmula E. No me di cuenta de cuánto quería este récord hasta que vi a Lucas tratando de romper el récord después de mí. Cuando me anunciaron que era el poseedor del récord, sentí un gran orgullo”, expresó Jake tras batir la marca.

GENBETA de Jake Hughes - Foto: Fórmula E

Lo que debes saber del auto GENBETA

El objetivo del GENBETA es "fomentar la transferencia de tecnología race to road, acelerando el cambio en la movilidad eléctrica sostenible y eficiente. Los aprendizajes del proyecto en áreas como la aerodinámica y el agarre de los neumáticos se aprovecharán para respaldar el desarrollo de futuros autos de carrera de Formula E y los autos conducidos por los consumidores en las calles", se menciona en el comunicado lanzado por la categoría eléctrica.

Al GENBETA lo componen:

Batería: La potencia de salida de 350kW del GEN3 actual se ha mejorado a 400kW. La potencia de salida combinada de 400kW con tracción total es el resultado del equilibrio dinámico de potencia de 50kW disponible en el motor delantero y 350kW en el motor del eje trasero.

Neumáticos: Hankook, junto con la Formula E y la FIA, crearon una nueva especificación para maximizar la potencia de salida de GENBETA para maximizar el agarre en la apuesta por establecer el nuevo récord mundial. El neumático iON Race Formula E Development incorpora un nuevo compuesto que es relativamente mucho más suave que los neumáticos de especificación utilizados por un GEN3 en las carreras. Esto permite un tiempo de calentamiento más rápido y, como resultado, brinda un mejor agarre máximo al conductor para maximizar el rendimiento y alcanzar el objetivo de velocidad.

Carrocería: La mejora de la aerodinámica del GENBETA se centró en maximizar la velocidad en línea recta del coche para alcanzar la máxima velocidad posible en la zona de pruebas de récord. Para lograrlo, SABIC, socio principal de la Formula E, aportó termoplásticos circulares más sostenibles para tres innovaciones clave de la carrocería: nuevas placas de extremo del alerón delantero, aletas de rueda y un deflector de viento. Los termoplásticos avanzados de SABIC proceden de su cartera TRUCIRCLE, diseñada para acelerar el cambio hacia una economía circular con soluciones dirigidas a evitar que los plásticos valiosos se conviertan en residuos y ayudar a reducir las emisiones de carbono.

Extremos del alerón delantero: estos componentes, montados en los extremos exteriores del alerón delantero del vehículo, forman parte integral de la redirección del flujo de aire alrededor de las ruedas delanteras para ayudar a reducir la resistencia aerodinámica, al tiempo que contribuyen a la carga aerodinámica y la estabilidad del vehículo. Las placas de los extremos del alerón delantero del GENBETA se produjeron mediante un proceso de fabricación aditiva o impresión 3D conocido como modelado por deposición fundida. El material termoplástico SABIC empleado hace posible la construcción de endplates de gran rigidez y resistencia combinadas con un peso reducido. La impresión 3D de las piezas también contribuye a reducir los residuos de material, el consumo de energía y las emisiones.

Aletas de las ruedas: estos componentes, montados en las llantas en forma radial, tienen como objetivo optimizar el flujo de aire y reducir la resistencia aerodinámica para aumentar la aceleración y la velocidad. Como ventaja adicional, las aletas pueden aumentar la eficiencia global del coche y contribuir a refrigerar los frenos para mejorar la potencia de frenado. Las aletas se fabrican mediante moldeo por inyección con un termoplástico reciclado mecánicamente de SABIC.

Deflector de viento: Esta pieza transparente se fija a la parte delantera del habitáculo, por delante del conductor, y contribuye a optimizar el flujo de aire para reducir la resistencia aerodinámica y mejorar la velocidad. El deflector es un producto de lámina termoplástica fabricado mediante un proceso de extrusión con un termoplástico de SABIC certificado como renovable y bajo en carbono.