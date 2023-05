Atletas de la FMN callan en “caso Todorov”

Kiril Todorov, quien se ostenta como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), fue vinculado nuevamente a proceso por el delito de peculado, por más de 155 millones de pesos.

Tras una audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte que duró más de 15 horas, la defensa del búlgaro no logró impedir que el juez federal siga con la investigación en su contra.

Ante esta situación, algunos integrantes del deporte acuático buscados por EL UNIVERSAL Deportes prefirieron mantenerse herméticos en sus opiniones al respecto.

Algunos atletas como el clavadista Kevin Berlín, se limitaron a declarar que el caso de Kiril Todorov no es de su incumbencia. “En el caso de Kiril..., pues no sé muy bien cómo está la situación al respecto. No es de mi incumbencia, pero lo que sí te puedo decir es que esté quien esté al frente de la Federación Mexicana de Natación lo haga de la mejor manera, que todo esté bien. Que nos apoyen y todo esté como debe ser”, indicó.

El clavadista Diego Balleza prefirió no hablar: “Los cuestionamientos deben ser para entrenadores”, así como “los recursos son de parte de Conade, no precisamente de la Federación Mexicana de Natación”, aseveró el también olímpico en la pasada justa.

El experimentado Yahel Castillo, quien desconoce si seguirá en el mundo de los clavados, aseguró que no sabía nada sobre la vinvculación a proceso de Todorov. “Me acabas de dar esa noticia. La verdad no sabía nada, pero espero pronto se arregle todo”, aseveró el veterano clavadista.