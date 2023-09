Atlantis cuenta la responsabilidad de ser el ídolo de los niños

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) este sábado festeja 90 años de historia, de los cuales 40 ha tenido entre sus filas a Atlantis, se formó luchísticamente en Guadalajara y migró a la Ciudad de México para ser un ídolo de grandes, pero principalmente de los pequeños.

"El comentarista Alfonso Morales me dijo 'te voy a bautizar como el ídolos de los niños', lo escuché y me entró por un oído y me salió por el otro, después analicé y entendí que era importante porque los niños son el público más importante de la lucha libre", afirmó a EL UNIVERSAL Deportes.

'El Rey de la Atlántida' ve en los niños al sector más difícil de convencer en el ring porque "no anda con falsedades el apoyo lo da de corazón, me convierte en un super héroe de carne y hueso para ellos", por consecuencia "(el comportamiento) es una gran responsabilidad, el personaje no tienen ningún problema de leyes, ni de faldas, es un personaje limpio, me ha costado mucha disciplina".

Evidentemente los niños que lo vieron en luchar en la década de los 80, 90 e incluso dosmiles ya crecieron, ahora ellos llevan a su hijos o nietos y el gladiador define esto "como una satisfacción sensacional", porque incluso "luchadores de hoy, me dicen que soy su ídolo y por mí se metieron a la lucha libre".

Dentro de sus 40 años de trayectoria, Atlantis ha sido tanto compañero, como rival de Octagón y Fuerza Guerrera, así que aquellos infantes que lo vieron con estos luchadores podrán volver a disfrutarlos en un cuadrilátero dentro de la función de leyendas del 90 aniversario del CMLL donde también aparecen Blue Panther, El Satánico y Virus.

"Me siento orgulloso que me haya tomado en cuenta, yo voy a luchar con todo, el que va a salir ganando es el público, es una fiesta nacional, Atlantis estará participando es una función de 10", aseveró el tapatío.