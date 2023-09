Atlantis no piensa en el retiro porque la lucha libre le da vida

Atlantis ha marcado a más de una generación en la lucha libre, los gritos que recibe por parte de los aficionados son la inyección que lo motivan a permanecer en el cuadrilátero.

"Si yo me retiro me muero, estoy ejerciendo lo que más me gusta", compartió en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Despedirse del pancracio con una lucha donde Atlantis exponga y pierda su máscara, no es una opción que tenga en mente porque no hay dinero que cubra el valor sentimental de su tapa.

"La mascara más valiosa de la lucha libre es la mía, es la máscara más cotizada y no tiene precio, sé como ha crecido, cómo he batallado y no tiene precio", dijo el originario de los Altos, Jalisco.

Atlantis reconoce que el fin está cerca porque "ya no lucho como antes entre siete o nueve veces a la semana, te lucho de uno a tres veces, ya sólo estoy alimentando mi espíritu y autoestima de luchador".

Lo que tiene pensado para cerrar su era dentro del ring "es terminar una lucha profesional en la Arena México, llego a los vestidores y jamás vuelvo a luchar, me la quito en privado y no vuelvo a salir en prensa jamás en la vida, pero no lo tengo planeado hacer públicamente".

A diferencia de algunos colegas, Atlantis prefiere no poner una fecha para una función de despedida porque "la fecha rápido llega rápido y he visto que después andan lloriqueando, siguen dando fechas y como un profesional, te estás fallando a ti y al público".

En junio pasado 'El Ídolo de los niños' cumplió 40 años de carrera como luchador profesional, en los cuáles presume ganar nueve máscaras, protagonizar tres películas, 38 giras a Japón, Europa y Estados Unidos, razón por la que tiene claro cuál es la importancia de su personaje.

"El nombre de Atlantis está escrito con letras de oro a nivel nacional e internacional es el número uno, está para todas las luchas con jóvenes o veteranos", sentenció 'El Rey de la Atlantida'.