Así evadió Luis Enrique una pregunta sobre Kylian Mbappé

"Te acabas de cargar un récord, esta era la primera rueda de prensa en la que no me preguntaban (por Mbappé). Como te has cargado ese récord, no puedo responderte", señaló este martes el entrenador del PSG, Luis Enrique, en tono de broma durante su comparecencia previa al partido liguero ante el Lorient.

Fue la respuesta del técnico asturiano a un periodista español que le había preguntado sobre si Kylian Mbappé iba a ser titular en ese encuentro.

Llega el tiempo de que Mbappé defina en cuál club está su futuro

La última pregunta de una rueda de prensa que duró poco más de 20 minutos y en la que Luis Enrique habló de la posibilidad de ganar esta temporada los cuatro trofeos en liza, incluída la 'Champions', donde se mide en semifinales al Borussia Dortmund.

Luis Enrique alabó la calidad del campeonato francés: "Lo puedo decir ahora, se subestima un poco la Liga (francesa) desde fuera. Hay muy buenos jugadores y entrenadores. Me ha sorprendido en el nivel físico, técnico y táctico".

El PSG podría ser campeón del campeonato francés con 4 jornadas de antelación si mañana gana en Lorient y pincha el Mónaco.

"Si ganamos los cuatro trofeos -con la Liga de Campeones que ningún club francés ha ganado hasta ahora-, habremos hecho historia de nuestro club, de nuestra ciudad y de nuestro país (...). Es un camino largo y sinuoso", dijo.

El PSG ya levantó esta campaña la Supercopa, está en la final de la Copa de Francia y a un solo paso de vencer la Liga.