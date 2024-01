Andrés Guardado revela que rechazó oferta del América

Andrés Guardado se convirtió en un referente del futbol mexicano y ha decidido alargar su carrera en México, no en el equipo que lo vio nacer, pero sí en su país.

El 'Principito' regresó luego de una gran carrera por el futbol europeo, pero revela, la historia pudo ser diferente tras su descenso con el Deportivo La Coruña.

En entrevista para TUDN, el surgido del Atlas reveló que las Águilas del América lo buscaron para retornar a la Liga MX; sin embargo, no aceptó la oferta.

"Hay momentos que te va a tocar sufrirla. Cuando descendí con Deportivo La Coruña me habló el América para venir, me dijeron, 'vente para acá, no juegues en Segunda División', pero me dije, ‘a ver, voy a jugar en Segunda, es malo entre comillas, pero es mi último año de contrato y si lo hago bien me va a salir mercado y aposté por eso", declaró el mediocampista.

El ex de Betis, Bayer Leverkusen, Valencia, PSV y 'Depor' sugirió que lo ideal es pelear por oportunidades, agotar las herramientas y después volver sin remordimientos.

"Yo no criticaría a ninguno de los que regresan si realmente la pelean y cuando ya no tienen oportunidades se regresan, no se pudo, pero si van y pelean, hay que arriesgarse a no tener lo que uno busca y si eres constante obtienes seguramente el resultado que quieres", aseveró.

Lee también David Faitelson se mofa del regreso de Chicharito a Chivas: Ahora falta que vuelva su rodilla

La carrera de Andrés Guardado:

Atlas: 2005-07

Deportivo La Coruña: 2007-12

Valencia: 2012-13

Bayer Leverkusen: 2014

PSV Eindhoven: 2014-17

Real Betis: 2017-2024

Lee también Rafael Márquez y sus emotivas palabras a Andrés Guardado tras su despedida del Betis