Andre Jardine podría ser DT de la Selección Mexicana, si Jaime Lozano fracasa

La Selección Mexicana tiene su próximo partido ante Panamá, que será la semifinal de la Nations League de Concacaf (Final Four), torneo en el que Jaime Lozano aseguró que buscarán salir con el título.

Jimmy también tiene la Copa América en este verano, siendo este el máximo reto futbolístico en el proceso mundialista.

Para los analistas David Medrano y Christian Martinoli, en caso de que Lozano no logre un papel digno en ambos torneos, podría estar en peligro su continuidad y uno de los candidatos para sustituirlo sería André Jardine, actual técnico de América.

“Si México no gana el Final Four, si no te va bien en los amistosos contra Perú y Uruguay y el maestro Jardine vuelve a salir campeón se mete una presión natural”, aseguró Medrano.

Martinoli coincidió con su compañero de mesa del programa En Caliente, “(Jardine) Se mete en el discurso, se mete como opción”.

Aunque Christian cuestionó el posible cambio en el banquillo tricolor.

“Si ellos pusieron a Lozano cómo lo van a querer quitar”, expresó el narrador de TV Azteca.

Medrano reiteró que sólo sería si Jimmy Lozano y la Selección Mexicana viven momentos complicados en los próximos juegos.

“Si se mete mucho ruido, si América sale campeón, Jardine va a ser (la opción)”, agregó David.

Y Martinoli cerró su participación puntualizando que sería una decisión que en los americanistas no serían tan bien aceptado.

“Yo creo el aficionado del América lo que menos quieren es que le toquen el entrenador. (Aunque) Si le va bien a Jaime, no pasa nada”, sentenció.

