Ana Gabriela Guevara asegura que jamás se ha equivocado al frente de Conade: "Nunca he pensado en afectar"

La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade ha tenido desde su comienzo fuertes críticas por parte de atletas y la sociedad en general, que muestra su descontento ante las complicaciones de varios deportistas mexicanos para competir al nivel internacional.

Una situación que de acuerdo con la encuesta de la plataforma 'México Elige', la tiene considerada como la funcionaria con mayor percepción de corrupción.

Situación que poco afecta a la exdeportista, quien ante los comentarios negativos afirmó que durante su gestión no se ha equivocado e incluso con su labor rescató varios deportes.

“No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten. Hemos rescatado muchos deportes, hemos invertido en otros y la polémica es parte de. Hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos: unos han entendido este cambio y otros no. Ahora, la percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorías y no han encontrado nada", comentó en entrevista con W Radio.

Guevara, aprovechó el espacio para asegurar que existe una campaña en su contra, pero jamás ha pensado en afectar al deporte mexicano.

“Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboran en el lado positivo, no se enteran o se publican las cosas positivas. Ya es un ejercicio de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte”, finalizó.