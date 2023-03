Álvaro Morales lanza mensaje de bienvenida al Turco Mohamed: “Te vamos a estar observando”

Álvaro Morales abrió el programa Futbol Picante de ESPN con un mensaje de bienvenida para Antonio “Turco” Mohamed luego de ser anunciado como nuevo director técnico de Pumas.

El conductor, con su polémico estilo, le advirtió a Tony que lo vigilará y le pidió que no huyera a Argentina tras los cotejos de los Universitarios.

“Turco Mohamed, te vamos a estar observando. Esperamos que después de los partidos no vayas a estar escapando a tu país y faltes tres días, no, no, no”, señaló.

Además, le solicitó que realice su trabajo de manera profesional y que salve al club auriazul de la incapacidad que manifiesta desde hace algún tiempo.

“[Esperamos] que te quedes profesionalmente con el equipo, que rescates al club de esta institución que ha sido golpeado durante años por la ineptitud. Turco, no seas uno más”, sentenció.

Cabe señalar que Álvaro Morales se caracteriza por ser uno de los principales críticos de los Pumas de la UNAM. Por lo tanto, se espera que constantemente juzgue el trabajo y los resultados del Turco Mohamed.