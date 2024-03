Alexis Vega, quien vivió una época marcada por la indisciplina, aceptó que "le duele" no ser tomado en cuenta ―por Jaime "Jimmy" Lozano― en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Vega reconoce sus errores y por ello, de "poco en poco" está retomando el camino. Sí, los altibajos acompañaron sus últimos meses con la playera de Chivas, pero ahora con Toluca, quiere regresar a su nivel.

"El tema de Selección es algo que me duele muchísimo... No ser tomado en cuenta, pero bueno, eso me ayuda a que reflexione, a que tome las cosas en serio. Estoy trabajando al máximo, es un objetivo que tengo. Por lo mientras, me toca apoyarlo desde casa y si me toca otra vez la oportunidad de vestir la verde, lo haré de la mejor manera y daré todo por mi país", platicó en entrevista para los micrófonos de FOX Sports.

El actual delantero de los Diablos Rojos quiere regresar al Tricolor. Eso lo tiene claro.

"Tengo muchas ganas de regresar a la Selección; es algo que platico con mi familia y trataré de seguir por este camino. He bajado mucho de peso y eso también me ha ayudado a que tenga menos impacto en la rodilla. Mis rodillas están al cien por ciento y no tengo ninguna molestia", sentenció Vega.

Cabe recordar que, la última vez que Alexis formó parte de la Selección Mexicana, fue durante el amistoso que se disputó contra Australia, en septiembre del 2023. Ahí, jugó como titular.

FOTO: IMAGO7

¿Cómo se siente con los Diablos Rojos de Toluca?

Respecto a su paso por Toluca, Alexis Vega reconoció que, por más palabras que diga, sus verdaderos resultados se verán en la cancha.

Después de anotar en favor de los Diablos Rojos, durante el duelo que se disputó contra Pachuca, Vega aceptó que está disfrutando "al máximo" de cada partido.

"Hay que reconocer los errores que uno comete. Ahora estoy disfrutando, no tengo nada qué decirle a la gente. Solamente me toca hablar dentro de la cancha y poco a poco esas críticas, ahora, se van a convertir en aplausos y trataré de seguir por el mismo camino", finalizó.