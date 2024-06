Alexia Putellas hará trabajo comunitario en México mientras sueña con los Juegos Olímpicos

La capitana del FC Barcelona Femenil y ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro, Alexia Putellas, visitó la Ciudad de México para convertirse en embajadora de la plataforma comunitaria de Scotiabank, donde buscará inspirar e impactar en la vida de las niñas a través del futbol.

“Lo que me mueve principalmente es conocer una realidad que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Cuando tuve la lesión de rodilla, miré dentro de mí y busqué lo que realmente me hacía seguir sintiéndome viva y empecé a conocer gente que lleva tiempo trabajando en estos temas y sentí que me importaba. El mundo es muy grande y muy complicado, pero todo lo que sea aportar mi granito de arena y poder impactar en 10, 200 o 500 niñas, que sean muchísimas más, es algo que me apetece hacer” declaró la futbolista española en conferencia de prensa.

¿Jugaría en México? 👀



La súper estrella española confiesa si dejaría el Barcelona para jugar en la Liga MX Femenil pic.twitter.com/YJ64SQeVdu — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 20, 2024

Putellas es campeona del mundo, ganó dos veces el Balón de Oro y el premio a The Best, tiene 21 títulos a nivel clubes y es la jugadora con más campeonatos en la historia del Barcelona; sin embargo, no está satisfecha y su deseo de seguir conquistando títulos sigue vivo.

“Están los Juegos Olímpicos que vamos por primera vez y tenemos muchas ganas de seguir haciendo historia con la selección, conseguimos el Mundial y ahora vienen los JJOO y la Eurocopa, que aún no hemos podido conseguir y la ambición es conseguir ambos títulos” agregó.

La jugadora del Barcelona asegura que viene a México a “compartir mi imagen e inspiración “ a las niñas y niños de distintas comunidades 🔥 pic.twitter.com/mIJX4HXRSb — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 20, 2024

Así mismo, aseguró que la Liga MX Femenil “va por muy buen camino, es cuestión de inversión, de dotar de muchos recursos para que a largo plazo sea de las mejores del mundo”.

