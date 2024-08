Alex Padilla explica la atajada que podría darle un llamado a la Selección Mexicana

En la primera semana de La Liga de España, el jugador mexicano que brilló fue el portero del Athletic de Bilbao, Alex Padilla quien con una acción determinante salvó a su equipo de la derrota en el juego ante el Getafe, el cual terminó igualado a un gol.

El portero, nacido en España pero de madre mexicana, resolvió de gran manera un mano a mano contra el delantero azulón Aleñá, quien se enfilaba solo frente a su portería, realizando un gran achique.

Padilla, de apenas 23 años, y quien ha jugado por la Selección Mexicana Sub-23, ha explicado cómo hizo esa atajada.

“Me he hecho grande un muy poco tiempo. He visto que Aleñá hacía el control muy pegado pero he aguantado mi posición, he esperado un poco y cuando le ha ido a dar al balón me he hecho lo más grande posible”, explicó en una declaración publicado por el club vasco en sus redes sociales.

Padilla no se quedó con todo el mérito: “A veces la suerte ayuda y me ha dado en la pierna”.

Cuando Alex Padilla realizó esa atajada, el partido aún iba empatado a cerio goles. Minutos después vino el tanto del Bilbao, y cerca del final, el Getafe pudo empatar.

El portero de origen mexicano es potencialmente el tercer cancerbero del equipo dirigido por Ernesto Valverde, pero se encuentra como titular gracias a las lesiones de Unaí Simón -titular de la selección de España- y Agirrezabala.

¿Alex Padilla será llamado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre?

En los próximos días Javier Aguirre, nuevo técnico de la Selección Mexicana, dará a conocer la lista de jugadores para los duelos amistosos contra Nueva Zelanda y Canadá en los Estados Unidos.

Se habla que el “Vasco” echará mano de los “consolidados” como Henry Martín, Hirving Lozano y Jesús Gallardo entre otros, pero también podría darle oportunidad a Padilla, quien gracias a esa atajada ha llamado la atención, además de que Memo Ochoa no cuenta con equipo.