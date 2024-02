Alex de Miñaur se siente más "respetado"

Los Cabos.— El lunes, el australiano Alex de Miñaur logró su mejor posición en el ranking de la ATP. Su nombre ocupa el noveno peldaño, así que considera que los rivales ya no lo ven como un tenista “sencillo” de enfrentar.

“Es algo que me ha costado mucho, pero he llegado al momento donde —gracias a mis resultados— el resto del circuito me respeta un poquito más”, aseguró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

En lo que va de la temporada, registra 10 victorias y tres derrotas. La última caída ocurrió en la final del torneo de Rotterdam, ante Jannik Sinner, situación que lo hizo llegar tarde al Abierto de Los Cabos, donde esperaba ganar la mayor cantidad de puntos ATP.

“[Tenía] muchas ganas de estar de vuelta aquí, de volver a competir en Los Cabos. En México, en el pasado, he jugado un nivel muy alto, pero quiero seguir mejorando”, expresó el subcampeón de este evento y monarca del Abierto Mexicano de Tenis 2023.

De Miñaur comenzó el año en el lugar 12 de la ATP y, luego de ocho semanas de calendario, ya avanzó tres escalones, pero advirtió que no ha mostrado todo.

“Todavía tengo mucho más que dar en mi nivel y ojalá [en México] pueda seguir mejorando en el ranking”, indicó. Alex piensa que este ascenso deportivo se debe “un poco al cambio de mentalidad, de confianza, de todo eso”.

