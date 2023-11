Alejandra Zavala y su reto más difícil en Chile 2023

En su primera prueba de los pasados Juegos Panamericanos (pistola 25 metros), Alejandra Zavala conquistó la medalla de oro, impuso récord en la justa y clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024. Lograr estos éxitos le dio la tranquilidad para su proceso, no así en el evento.

“Tuve un exceso de emociones. [Ganar tan pronto] te lleva a sentir un cansancio físico y mental, porque tienes demasiada adrenalina”, indicó la tapatía, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Ale Pistolas confirmó que fue un reto empezar tan bien en la competencia, porque “canalizar todo es algo que toma tiempo y fueron las competencias una tras otra”.

Así que, previo a su segunda prueba (pistola de aire 10 metros), Zavala vivió momentos muy complicados.

“Me sentí más floja. El día de la competencia, me costó física y mentalmente. Le metimos mucha carga a ese barco. Tuve que hacer ejercicios mentales bastante fuertes”, reveló la medallista panamericana.

Incluso, compartió que tuvo una charla personal, que fue la clave para volver a subir a lo alto del podio.

“Fui al baño, me miré al espejo y me dije ‘venga Ale, eres capaz, eres fuerte’, para así sacar esa guerrera”, recordó, ya que “en el tiro deportivo necesitas mucha estabilidad”, y previo a comenzar su participación, “me sentía un poco indecisa en la salida del disparo, por cuestiones técnicas”, Reconoce que “en la clasificación no fue el mejor resultado, pero pasé a la final”.

