Aficionado de Rayados habló tras los incidentes provocados por la barra brava de Chivas: "Yo pude escapar, otros quizás no"

El partido de la jornada 7 entre Chivas y Rayados tuvo como ganador al conjuno regiomontano y el Rebaño, además de dar una mala imagen dentro del campo, la dio en las afueras del Estadio Akron, a raíz de una serie de incidentes provocados por la barra brava del Guadalajara que derivó en aficionados heridos, robos y camiones agraviados.

Al finalizar el partido, se viralizaron videos en los cuales se observa al grupo de animación tapatío lanzando piedras y distintos proyectiles a los autobuses que trasladan a los aficionados que viajaron de Nuevo León a Jalisco para disfrutar el encuentro entre Rayados y Chivas.

Lamentable la violencia, aficionados de Chivas agreden a los autobuses familiares de Rayados.



Cualquier tipo de violencia verbal o física a familias no se justifica. pic.twitter.com/XXNRs1nWlu — Tano Rayado (@tanorayado) September 4, 2023

En uno de los videos, una pareja de aficionados del Monterrey se muestran con la cara ensangrentada en el caso del hombre y con la nariz rota, en el caso de la mujer.

Un día después, el aficionado agredido publicó una serie de videos en redes sociales explicando su versión de los hechos.

“Yo pude escapar pero alguien más quizás no” comienza su relato.

El seguidor regiomontano, explicó que después del partido se quedó en las gradas del Estadio Akron de 40 minutos a 1 hora más para evitar cualquier problema. Sin embargo, señaló que al momento de salir, la logística del inmueble los unió con el grupo de animación albiazul.

“Cuando seguimos avanzando había aficionados de Monterrey que estaban gritando de más y lo único que hice fue decirles que fueran para atrás, para evitar lo que pasó eventualmente, que yo al voltear, se bajan de un pecero de 25 a 35 personas (seguidores de Chivas)" agregó.

“Intenté correr porque no soy una persona violenta, pero no pude. Tengo el ojo golpeado, la frente golpeada, a mi pareja le fracturaron la nariz y todo frente a los ojos de la policía que no hizo nada. Había policías pero comiendo o platicando, no cuidando a la gente" expresó a modo de pedido de justicia.

Por el momento, ni Chivas ni Rayados, así como la Liga MX, se han pronunciado al respecto.

