Aficionada de Pumas denuncia brutalidad y robos de los policías en el Estadio Akron

La violencia no faltó en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023, pero no sólo anoche en el duelo entre América y León en el Estadio Azteca.

En el partido entre Chivas y Pumas en el Estadio Akron, ocurrieron episodios que parecen ocultos por parte de las autoridades locales. Al menos así lo relata el siguiente testimonio de Vania, aficionada de los Pumas que realizó el viaje a Guadalajara para el encuentro de Ida.

La seguidora auriazul, quien no niega ser integrante de La Rebel, relató para EL UNIVERSAL Deportes el martirio que ella y sus amigos sufrieron en las tribunas e inmediaciones del Estadio Akron. Al viajar de visitantes “sabemos a lo que le tiramos”, asegura la fanática auriazul.

Sin embargo, han decidido alzar la voz y denunciar las injusticias por parte de las autoridades gubernamentales y particulares “porque siempre es lo mismo, con ser capitalino y viajar a otro estadio siempre nos tratan así aunque no hagamos nada”.

Lo que parecía una visita normal para alentar a su equipo, se convirtió en un episodio doloroso. Al ver que eran varios aficionados de los Pumas, los policías locales decidieron retirarlos del inmueble aun cuando el encuentro seguía en marcha.

“Nos agredieron, nos pegaron. Yo me acerqué para recoger los tenis y cosas de un amigo, cuando tres hombres y dos mujeres me metieron a un baño y me golpearon; me fisuraron unas costillas, me patearon y todavía gritaban: recuerden que en la cara no”, declaró Vania.

Denuncia robos por parte de los policías

En la golpiza que se llevó en el baño, la fan del Club Universidad fue despojada de dos mil pesos, revela a esta casa editorial.

Sin embargo, no fue la única. Uno de sus amigos fue esposado, subido a una camioneta de la seguridad local y liberado calles después del estadio rojiblanco; sin embargo, “regresó sin celular y sin tres mil pesos que él llevaba”, cuenta Vania.

Abuso de autoridad, violencia de género y robos, es lo que denuncian los seguidores felinos, quienes “ya nos estamos organizando para hacer una denuncia contra los policías de Zapopan y la gente que contrata Chivas para su estadio”.

No es la primera vez

Ser de la capital y visitar estadios de otras partes de la República Mexicana no siempre termina bien para los “chilangos”.

Así lo ha recapitulado EL UNIVERSAL Deportes y ahora se suma el testimonio de la barrista de los Pumas.

“En Juárez, Mazatlán, en Nuevo Léon no se diga, en Torreón… En muchos lados nos han tratado de la peor manera sólo por ser ‘chilangos’… Ya basta de siempre ser las víctimas, siempre somos los malos de la película”, dijo contundente.