Expertos en estilismo y asesoría de imagen guardan algunos trucos que pueden ayudar a estilizar y armonizar la silueta, según tipo de cuerpo y otras características. No se trata de imponer reglas al vestir, sino de sacar el máximo potencial de la imagen con la elección de ropa y accesorios.

Por ejemplo, las rayas verticales estilizan y nos pueden hacer lucir más altas; el estampado con patrones grandes puede agregar volumen en algunas zonas. Las chicas petite, cuya altura no supera 1,60 m, pueden escoger piezas que las hagan lucir más altas y evitar aquellas que causan el efecto contrario.

Esta vez nos centraremos en los zapatos. Los tacones y las plataformas no son las únicas vías para sumar centímetros de más. ¿Qué calzado estiliza las piernas?, ¿cuáles modelos podrían hacernos ver más bajitas?

Zapatos que las mujeres bajitas deben evitar

Calzado con pulsera

Sean flats, plataformas o tacones, los zapatos con pulsera en el tobillo causan el efecto visual de acortar las piernas. Los expertos en imagen recomiendan evitar este modelo a las mujeres bajitas. Si te gusta un modelo con pulsera, puedes elegirlo en un tono nude muy parecido a tu piel, o cuida que la tira sea fina.

Los zapatos con pulseras en el tobillo acortan las piernas, visualmente. Foto: Paris Texas

Bailarinas con punta redonda

La puntera redonda no estiliza las piernas, el consejo es elegir zapatos con puntera en forma afilada, incluso las botas. Las bailarinas no están prohibidas para las chicas petite, pueden lucirlas con este tipo de punta y así no restarán centímetros a su estatura. Además, este diseño es más elegante. Cuida que el zapato no tenga pulsera en el tobillo.

La puntera afilada favorece. Foto: Manolo Blahnik

Modelos que cubren el empeine

Los zapatos que dejan el empeine descubierto pueden estilizar las piernas. Evita zapatos y sandalias que cubran esta parte del pie, ¡cuidado!, se pueden encontrar mocasines y bailarinas, incluso algunos mules y suecos en tendencia con mucha cobertura en esta parte. Las zapatillas con forma en V en el empeine suelen favorecer.

El empeine descubierto ayuda a estilizar las piernas. Foto: Jimmy Choo

Botas de caña alta que "acortan" las piernas

Las botas de caña alta van a hacerte lucir más bajita o más alta dependiendo de cómo las combines. Pero en general se recomienda que la caña no quede a media pierna, causando que se “acorte” visualmente. Para lucirlas con pantalones, se sugiere que estos sean del mismo color de la bota, porque hay una continuidad en el color que estiliza.

Dile sí

Además de los tacones y plataformas que te pueden aportar unos centímetros de más, dile “sí” a estos:

Zapatos en color nude parecido a tu tono de piel (crema, beige, café), algunos dorados o bronces también pueden ser ideales.

Zapatillas con transparencias o vinilo.

En esta temporada, alpargatas con cuña.

Zapatos y botas del mismo color del pantalón o las medias.

Peep toes , este modelo tiene una abertura en la punta.

, este modelo tiene una abertura en la punta. Tacón kitten o bajo, mejor si tiene punta afilada.

