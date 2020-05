La cantante Yuri nos ha dejado con la boca abierta al ver su impresionante cambio de look por motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo "Todo el año", el cual grabó en colaboración con el puertorriqueño Nio García.

En su cuenta de Instagram, podemos ver a Yuri lucir un impactante color rojo fresa en su cabellera, al mejor estilo de Poison Evil, la villana de Batman. Su peinado, armado con una frondosa peluca, sobresale por dos chongos de buen tamaño en la parte superior de la cabeza.



En los videos promocionales también se le ve lucir un maquillaje con mucho brillo, donde se destacan sombras con glitter que se iluminan por las luces de las cámaras. El look lo complementa con un sexy y ajustado body de colores, mallas de red y una chamarra oversize de la misma tela del corpiño.



El video de la canción que se estrenó hace unos minutos en la plataforma de YouTube fue grabado hace unos meses en la isla de Cuba y producido por la misma Yuri.

La cantante, de 56 años, le comentó a Notimex que en el video sus seguidores podrían ver un estilismo diferente: “Hay unas cosas tan padres en la moda, unas pelucas espectaculares, me puse chinas, lacias y hasta rastas, el reggaetón se presta mucho para vestimentas estrafalarias y además yo le di ese tono sensual, pero no vulgar, es un video muy padre, con locaciones muy bonitas de Cuba, soy la productora de este video y llevo también una parte de la producción ejecutiva”.

Por otra parte, agregó a la misma agencia de noticias, que su hija Camila estaba encantada con su look del nuevo video: “ella feliz con la peluca roja, me dice ‘eres hiedra venenosa’, y yo le contesté que su mamá es una ridícula pero que así la quiera y le pregunté ¿qué prefieres chistosa, payasa y ridícula o antipática y amargada?’, y me dice ‘mi mamá es una loquita’”, comentó la cantante.

Solo queda disfrutar el video y ver si la mexicana luce impactante o se podría convertir en nuestra próxima “peor vestida de la semana”.

