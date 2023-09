Si hablamos de moda y sensualidad, Yanet García es el ejemplo perfecto. La conductora de televisión y fitness coach siempre deleita a sus seguidores con cada fotografía que sube a sus redes donde luce más que espectacular y para muestra una de sus más recientes imágenes en donde se le ve usando unos jeans rotos.

Yanet García nunca decepciona a sus seguidores y es en Instagram en donde siempre presume sus mejores outfits. Y aunque todos sabemos que la conductora suele optar por vestidos y lencería que realzan su figura, eso no quiere decir que no la veamos con prendas más oversize y cómodas que sin duda nos sirven de inspiración para crear un look de impacto.

Yanet García, más cómoda que nunca

En una instantánea compartida por la modelo Milena Montalvo, se puede ver a Yanet García luciendo sensual pero cómoda, usando un combinado de chamarra y pantalón de mezclilla, disfrutando de un día caluroso en el famoso Central Park de New York.

El pantalón, que fue el que le dio el toque especial al outfit, era de estilo oversize, con detalles de roturas en la parte de las piernas y rodillas, ideal para pasar un día caluroso en el parque paseando con el perro y los amigos.

El look lo completó con una chamarra de mezclilla, lentes de sol, y una espectacular sonrisa como el accesorio perfecto.

Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Jeans rotos, una tendencia que viene con todo

Los jeans rotos siempre han formado parte del mundo de la moda. Sin embargo, en estos últimos años se han popularizado tanto que vemos a nuestras celebs favoritas usándolos, Ary Tenorio es una de las muchas personalidades de internet que se ha dejado cautivar por este tipo de pantalones.

Y cómo no hacerlo, si este tipo de jeans son la mejor opción para cualquier tipo de evento, ya sea para una cita casual para salir con el chico que te gusta, o para pasar un fin de semana tranquilo con la familia y los amigos.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

Yanet García luce sensual, glam y cómoda

Yanet García se caracteriza por tener un estilo muy definido, sabemos que las prendas de vestir sexys son las que más domina. Sin embargo, en sus redes la podemos ver modelando todo tipo de looks haciéndonos saber que lo sensual no está peleado con la comodidad o lo glam.

Como ejemplo, el pasado 17 de agosto, la fitness coach presumió su viaje a Disneyland, donde lució un look bastante cómodo y fresco. Una playera estilo oversize color morada con el estampado del emblemático personaje Minie Mouse, un short de mezclilla y unos tenis rosas fosforescentes fueron el outfit con el que Yanet recorrió el parque de diversiones, demostrándonos que también se puede ser sensual pero con un estilo divertido, cómodo y fresco.

Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Ahora que ya estás al tanto de la última tendencia, qué esperas para armar un outfit cómodo que saque lo mejor de ti, seguro un par de pantalones rotos en tu guardarropa harán la diferencia.

