Nuestra conductora favorita, Yanet García ha dejado a todos sus fanáticos boquiabiertos. No solo por su increíble belleza, sino por sus impactantes fotografías en Instagram. Y es que la chica del clima, nos ha dejado impactadas con una de sus más recientes posts, en donde no escatimó y mostró todo su derrièrre. ¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo.

Hace tan solo unas horas, Yanet García ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en la que dejó ver su increíble figura. Con un body rosa deportivo, Yanet dejó claro que es una chica super sexy y que no teme en demostrarlo. Con una descripción en inglés en la que rezaba “I can't stop thinking about you” (No puedo dejar de pensar en ti), Yanet dejó sorprendidos a fanáticos quienes de inmediato comenzaron a alabarla.



“Hermosa” “Uff, un angelito ha caído del cielo” “Hola, bella” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Por su parte, Yanet ha escogido un maquillaje sencillo, donde los ojos son los protagonistas, pues los ha llevado con un efecto smokey eye en tonos marrones y labios rosas. Unos aretes de corazón y un peinado con ondas fueron los toques perfectos para elevar el look y darle un toque más romántico.



¿Qué te pareció?