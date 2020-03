La nostalgia de los ochenta ha sido una de las tendencias de moda más buscadas y consumidas por los usuarios de Internet en todas las redes sociales. No solo se trata de llevar estas prendas retro a tu guardarropa, sino también hacer la mejor combinación para verte espectacular no importa dónde ni con quién estés. Ya sea con el uso de colores neón o de prendas que nos remonten a esa época la tendencia retro llegó para quedarse.

Y no hay mejor ejemplo para demostrar esto que Yanet García. Fue a través de Instagram que la exconductora de televisión compartió un video donde luce un traje de baño completo de rayas, tobilleras largas, tenis, muñequeras y una banda para el pelo para evitar el sudor. Al ritmo de la canción I wanna dance with somebody (who loves me) de Whitney Houston, Yanet mostró su escultural cuerpo y su gran estilo ochentero, el cual resulta estar en super tendencia.



Leer también: Yanet García se luce en minivestido

En el post de Instagram, Yanet escribió un pequeño discurso que alentaba a las mujeres y a sus seguidoras a sentirse cómodas con su cuerpo. En este apartado escribió: “Quiero inspirarte, por favor etiquétanos en tus post de ejercicio. Haznos saber tus sueños y sobre las mujeres en este mundo fitness”. Asimismo, escribió: “He estado pensando mucho en todo el gran cambio que se ha estado haciendo en pro a las mujeres y he llegado a la conclusión de que el CAMBIO empieza por nosotras mismas, porque desgraciadamente las mujeres somos las que más nos afectamos entre nosotras.” Al finalizar, Yanet escribió: “Entonces dejemos de atacarnos y unámonos por el simple hecho de ser MUJERES! Siéntete libre de ser TU ? Recuerda TU APARIENCIA NO DETERMINA QUIEN ERES”.



Para estar en sintonía con Yanet, entonces te alentamos a ti, lectora a usar lo que más te haga sentir cómoda al momento de hacer ejercicio, nadar o ir a la playa. Como ya te lo hemos dicho en diversas ocasiones, es necesario que, antes que nada, encuentres tus prendas según tus gustos y según cómo te sientas con ella. Lo más recomendable es optar por trajes de baño completos, pues estos disimulan muy bien las famosas llantitas y qué mejor si lo puedes unir a una de estas nuevas tendencias. Por ejemplo, usar un traje de baño completo en tonos brillantes como neón, rosas, verdes e incluso azules eléctricos no solo te verás de maravilla sino que estarás completamente a la moda.

Leer también: ¿Cómo hacerte el delineado flotante? Conoce nuestra guía básica

Puedes combinar tu look playero y de ejercicio con unos leggings (si no hace mucho calor) y accesorios divertidos como unas muñequeras, una banda antisudor o calentadores para estar más a la onda ochentera que nunca. Yanet, por ejemplo optó por accesorios deportivos, pero también dejó su pelo suelto y con ondas, lo cual hizo que la tendencia aún tuviera este “feeling” vintage.



¿Qué te pareció?