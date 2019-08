Y la peor vestida de la semana es… Raquel Bigorra y su look de holanes

Bienvenida una vez más a tu sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión tenemos nuevamente a una cubana que nos ha enamorado con su estilo de vestir. Así como lo leíste en el título, hoy le toca a Raquel Bigorra una de las presentadoras de televisión que se ha posicionado como una de las actrices mejor vestidas… hasta ahora.



Para esta semana, Raquel eligió un look que no entendimos muy bien: constó de un top de holanes color verde – el cual poseía, además un moño – , lo combinó con unos shorts negros con bordados de flores, medias y unas zapatillas. La verdad, el look lucía descuidado y no lograba resaltar la belleza de la bigorra.



¿Cómo lo hubiéramos hecho nosotras? Si de elegir los holanes se trata, hubiésemos combinado el top con unos jeans o unos pantalones estilo palazzo y zapatillas negras. Si Raquel quería resaltar sus piernas, los shorts y medias son adecuadas, sin embargo, un top liso como una playera estampada debió de ser la opción.



Esperamos que para las siguientes semanas Raquel nos demuestre su increíble estilo y se salve de esta temida sección.