Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos nuevamente a la conductora favorita de México: Galilea Montijo, la cual nos ha sorprendido con sus extravagantes outfits esta semana y no es para menos, pues al parecer se ha vestido a oscuras o, al menos, así nos lo ha transmitido.

Sí sí sí, ya sabemos que de la moda lo que te acomoda; sin embargo, no podemos evitar destacar que Galilea ha experimentado mucho en estos meses y, aunque le aplaudimos esto, no siempre sus looks nos fascinan. Y esta semana lo volvió a hacer no solo una sino dos veces casi seguidas. ¿Qué pensamos? Que tal vez le encanta experimentar y no se arrepiente de hacerlo.

Para el primer look, Galilea impactó con un vestido con estampado de cebra y unas botas altas en color morado. Sin duda entendimos la referencia: Vetements. Sin embargo, Gali, volvemos a la regla principal: proporcionar el look. Las mangas abullonadas y el largo del vestido no fueron lo ideal. Quizás el largo sí, pero definitivamente las mangas las hubieramos descartado. Las botas sin duda les dieron un toque audaz que sí nos encantó. A este look de damos un siete de calificación.

Sin embargo, días después Galilea usó una playera que YA habíamos criticado duramente y que le recomendamos no usarla a menos que sea con unos jeans. Se trata de una playera con estampado de la banda musical KISS con un aire rockero, pantalones con estampado de leopardo y unas plataformas setenteras para darle un look retro. ¿Qué vemos que falló? Definitivamente los pantalones combinados con esa t-shirt. Además de verse descoordinados, meterlos dentro de las botas fue un error garrafal. Tache ahí.





¿Qué opinas?