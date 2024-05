Ya debes saber que la piel del contorno de ojos es la más delgada y delicada del rostro. Es ahí donde pueden presentarse los primeros signos de envejecimiento, como líneas de expresión y arrugas, además de flacidez y bolsas. Cuando no descansamos bien, suelen aparecer ojeras, que nos restan años con su aspecto: tono oscuro y opacidad.

Un paso en la rutina de skincare que algunos podrían considerar opcional, pero que también puede sumar muchos beneficios a la salud de la piel, es la aplicación de una crema para el contorno de ojos. Normalmente, puedes conseguir muchas con ingredientes como ácido hialurónico y cafeína. Pero también puedes comenzar a reconocer los beneficios que aportan algunas vitaminas en esa zona, para que pruebes cremas que las contengan. Hablemos un poco de ellas.

Vitaminas poderosas para el contorno de ojos

Retinol - Vitamina A

El retinol es un derivado de la vitamina A, que se alza como el ingrediente activo rejuvenecedor más popular del momento. Renueva y protege la piel (al ser antioxidante), mientras estimula la producción de colágeno y elastina. De esta manera, puede ayudar a atenuar arrugas, líneas de expresión y manchas, y a mejorar la elasticidad y la hidratación de la piel.

Se debe saber que puede causar irritación, las personas con piel sensible deben tener cuidado al usarlo. Es aconsejable aplicar productos con retinol en la noche, empezar a usarlo progresivamente (1 a 2 veces por semana, no a diario) y no olvidar el protector solar por las mañanas.

Marcas que tienen cremas para el contorno con este ingrediente: La Roche Posay y The Inkey List.

Niacinamida - Vitamina B3

La niacinamida es una forma de vitamina B3 con un gran poder para iluminar y rejuvenecer la piel, así que está recomendada en caso de ojeras y mirada cansada. Tiene propiedades antioxidantes que protegen de los efectos de factores externos como la contaminación y la exposición al sol. Es hidratante y bien tolerada por pieles sensibles, de hecho, puede actuar contra la irritación.

Marcas que tienen cremas para el contorno con este ingrediente: Caudalie y CeraVe.

Vitamina C

Quizá es la más conocida. Es también un gran antioxidante, así, ayudará a prevenir y tratar daños ocasionados por el fotoenvejecimiento. Puede unificar el tono y atenuar ojeras (según el tipo), mejorar la función barrera, iluminar la piel y reducir arrugas. No debe mezclarse con retinol.

“En una ojera pigmentada, la vitamina C tiene acción despigmentante, reduciendo la síntesis de melanina y mejorando la función barrera”, explicó Cristina Llorente, farmacéutica, a Mujer Hoy.

Marcas que tienen cremas para el contorno con este ingrediente: Garnier, Origins y Natura Bissé.

Vitamina E

La vitamina E es una gran aliada para hidratar la piel de esta zona del rostro. Debido a sus propiedades antioxidantes, actúa contra los radicales libres, responsables de dañar a las células que ayudan a producir ácido hialurónico, colágeno y elastina, entre otros. Mejora el aspecto de pieles con signos de envejecimiento y las revitaliza.

Marcas que tienen cremas para el contorno con este ingrediente: The Body Shop.

Vitamina K

Esta vitamina es muy recomendada para atenuar las ojeras y tratar las bolsas que se forman debajo de los ojos. Ayuda a desinflamar el área, a aclarar el tono oscuro y a mejorar la circulación.

Marcas que tienen cremas para el contorno con este ingrediente: Isdin.

