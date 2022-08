Victoria Beckham muestra el truco ideal para iluminar la mirada

Una de nuestras fashionistas favoritas siempre ha sido Victoria Beckham. En el año 2007, cuando se lanzó como diseñadora dio mucho de qué hablar y, a pesar de lo que muchos pensaban, sus diseños fueron recibidos con buenas críticas y fue así como consolidó una nueva faceta como empresaria.

Al principio, la carrera de Victoria en la moda comenzó como la de muchas otras celebridades, con colaboraciones que sonaban más a branding que a un desarrollo de producto. “Diseñó” gafas, pantalones vaqueros y puso su nombre a algún perfume.

De estos acuerdos de licencias sacó valiosas lecciones sobre cómo funciona la industria de la moda y en el 2007, sin estudiar diseño y solamente con esta experiencia dentro del mundo de la moda, se lanzó y resultó ser un acierto en su carrera.

Aunque recientemente se ha corrido el rumor de que, debido a la pandemia, la marca de Victoria Beckham debe un poco más de 64 millones de dólares, ella está haciendo de todo para resurgir sus diseños y recientemente amplió su marca al área de la belleza.

Se sabe que le está yendo muy bien, pues está replicando un poco la fórmula de Kylie Jenner, al promocionar sus productos ella misma a través de sus redes sociales y es así como se puede ver en distintos mini tutoriales como toda una experta de belleza, utilizando sus productos y contándonos de qué manera los aplica.



Foto Instagram: @victoriabeckham



El truco de Victoria Beckham para lucir unos ojos brillantes

En su video más reciente muestra un lápiz delineador con acabado satinado y la prueba de la capacidad que tiene de iluminar la mirada, aplicado el producto en el lagrimal de uno de sus ojos y en el otro no, muestra su otro ojo sin nada de maquillaje y la diferencia resalta demasiado. "Me encanta usar este producto primero porque lo que hace es quitar las rojeces", detalla. "Me abre los ojos, hace que la parte blanca de mi ojo se vea más blanca".



Foto: Instagram @victoriabeckham

Y es verdad, con un solo toque de lápiz satinado al inicio del ojo, le agrega vitalidad a la mirada y le da un aire más fresco a todo el rostro. También al ser de un tono claro da la apariencia de que la parte blanca del ojo es más grande y hace que todo el ojo en conjunto se vea más grande. Esto se muestra mejor en otro video donde lo aplica en otro tipo de maquillaje más ahumado y lo que delinea es la línea de agua inferior del ojo.



Aunque el lápiz que ella usa es "Nude", un tipo de color beige muy claro, también puedes probar con un eyeliner en tono blanco para crear este efecto.

