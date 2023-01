Vestidos que serán tendencia en primavera 2023

El 2022 fue el despertar de la moda tras los años que la pandemia la adormeció y limitó al reinado de las tendencias “cozy”. En 2023 traemos muchos de los trends del año anterior, que se ganaron un lugar en desfiles, tiendas y clósets, y seguimos vistiendo con la gran variedad que caracteriza la creatividad de la industria.

Aunque en otoño-invierno podemos llevar vestidos, con texturas y diseños adecuados a la temporada, sabemos que es en primavera y verano cuando estas prendas suelen lucirse mucho más en el día a día, con la añadidura de ser protagonistas únicos, al verse desprovistos de prendas abrigadoras.

Vestidos con transparencias siguen en el top, al igual que los que tienen detalles cut out. En los desfiles de primavera-verano 2023 vimos un diseño que llamó la atención y se apunta con fuerza en las tendencias del nuevo año: el drapeado, en versiones para diferentes estilos. Por supuesto, el color tiene un papel importante en la próxima temporada, donde los tonos pastel vuelven al street style, tanto como las flores. No es de extrañar que veamos tejidos como el crochet y el lino, super clásicos.

Estos vestidos pueden inspirarte a elegir los mejores modelos de primavera para ti. Puedes adaptar muchas de estas tendencias a largos corto, midi o largo.



Vestidos que serán tendencia en primavera

Con transparencias

Los vestidos con transparencias se han ganado un lugar privilegiado en las tendencias, con su característica sensualidad, pero también elegancia. Desde el año pasado, hemos visto cómo calzan en alfombras rojas y se hallan entre los favoritos de las celebridades. Firmas como Carolina Herrera, Fendi, Miu Miu, Michael Kors, Victoria Beckham incluyeron la tendencia en delicados diseños de su colección primaveral.

Puedes lucirlos en tonos apastelados o con flores. El negro es infaltable, incluso en primavera. Si no quieres mostrar de más, deja las transparencias para la falda en la parte baja.



Foto: Fendi



Vestido drapeado

Creemos que los vestidos con drapeado serán la gran sorpresa de la primavera de este año, de hecho, ya se están llevando muchísimo. El año pasado comenzaron tímidos frunces a ceñirse en los laterales de los vestidos midi y cortos, pero ahora este detalle se extiende a drapeados excesivos, pero equilibrados, al frente de prendas muy femeninas. Givenchy, Jason Wu, Saint Laurent y Victoria Beckham mostraron drapeados que hacen bonita silueta.



Foto: Saint Laurent



El lencero

El año pasado, el vestido lencero se inspiró en el auge que tuvo en los noventa para volver en diferentes colores. Volvemos a mencionar a Victoria para decir que fue una de las impulsoras de este vestido tan femenino como sensual, al lucirlo en la boda de su hijo Brooklyn Beckham con Nicola Peltz y al incorporarlo en sus colecciones más recientes. Se puede llevar el clásico negro, en tonos metalizados, pastel y hasta vibrantes como amarillo y rosa intenso. Los más innovadores incluyen un print, como es el caso de Prada.



Foto: Prada

Leer también: Kylie Jenner sorprende luciendo un vestido con cabeza de león 3D



Vestido cut out

Quienes pensaron que las aberturas serían una tendencia muy pasajera, pues, se equivocaron. El vocablo “cut out” inunda la moda en prendas como pantalones, tops y vestidos. En vestidos, el detalle cut out puede ser usado para acentuar la cintura, de esta manera aporta mucha personalidad al look. Pero, no te preocupes si no te sientes cómoda mostrando mucho del abdomen, la abertura no tiene que ser de gran tamaño, además también podría situarse en la parte superior.



Foto. Carolina Herrera



Minivestido

Los minivestidos no pueden faltar en la temporada primavera-verano. Al mejor estilo de los sesenta, estos vestidos vuelven a elevarse en siluetas sofisticadas, románticas y femeninas. Si ahora, en invierno, el minivestido tiene el permiso de lucirse con botas altas y medias, en unos cuantos meses se llevará con lindas plataformas, sandalias de tiras y bailarinas.



Foto: Giambattista Valli



De escote asimétrico

Tras meses de cubrirnos los hombros con piezas abrigadoras, es momento de descubrir esta parte del cuerpo con vestidos de escotes asimétricos. Este detalle se puede juntar con algunas de las tendencias anteriores, se puede ver, por ejemplo, en vestidos con drapeados o cut outs.



Foto: Michael Kors



Vestido de flores

Los vestidos de flores son infaltables y no los incluimos como una tendencia, sino como un clásico que se puede llevar ajustado al estilo de cada quien. Los vestidos con flores en patrones medianos y colores llamativos tendrán un gran lugar, así que es el mejor año para llevar el símbolo de la primavera en su máximo esplendor. También se estarán llevando vestidos con flores que sobresalen, como en 3D, que pueden fromar parte de la prenda o añadirse como broche.



Foto: Dolce & Gabbana

Leer también: JLo luce como diosa en vestido con transparencias

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters