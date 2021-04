Hace unas semanas, a la diseñadora mexicana Vero Díaz le dieron una noticia inesperada. Una noticia que, en su exitosa trayectoria –en la que ha sido constantemente reconocida por su trabajo– le demostraba una vez más que el trabajo arduo, la constancia y el profesionalismo tienen sus recompensas.

Y es que el equipo de Mercedes-Benz Fashion Week México fue invitado por Rusia para participar en su edición digital con tres representantes nacionales. Fue así como MBFWMx propuso a tres marcas mexicanas: Alejandra Raw, Collectiva Concepción y Vero Díaz.

De esta manera, Vero decidió presentar su nueva colección "Nativa", inspirada en la naturaleza, cultura y aventura de Yucatán. Vero tomó detalles como la atmósfera de la haciendas y los combinó con el lado mas aventurero de la mujer Vero Diaz, sin perder el romanticismo que los caracteriza.



En entrevista con la diseñadora, nos cuenta los detalles de este nuevo reto que se celebró el día de hoy.

¿Cuéntanos cómo fue el proceso para presentar tu colección en Mercedes-Benz Fashion Week Rusia?

Fue intenso pero muy satisfactorio, tuvimos que armar la colección y todo el material en tan solo 20 días. Logramos algo magnífico: una colección que no solo representa perfectamente bien a la marca, sino también a nuestras raíces yucatecas.

¿Cómo te enteraste y cómo te sentiste al saber que tú trabajo llegaría hasta tan lejos? ¿Alguna vez pensaste en presentarte en Rusia?

Me enteré por Fashion Week México, cuando me llamó Beatriz Calles. Fue algo que no podía creerlo, ya que en estos tiempos tan inciertos y difíciles para todos jamás pensé que se pudiera presentar una oportunidad tan grande y tan especial que, por supuesto, no podíamos perder. Honestamente, jamás se me cruzó por la mente presentarme en Rusia tan pronto en nuestra carrera es una oportunidad única en la vida y estoy muy agradecida por esto.

¿Conoces el estilo de la mujer rusa? ¿Qué expectativas tienes con respecto al recibimiento de tu propuesta?

La verdad, lo desconozco un poco. Sé que es totalmente diferente al de la mujer mexicana –y más al de la yucateca–. Aquí hace muchísimo calor, allá es totalmente lo contrario pero ese es el encanto de poderles mostrar algo fuera de su zona de confort, algo diferente y sobre todo algo que represente a México y sus raíces.

Después de esta oportunidad que te demuestra que el cielo es el límite, ¿a dónde quieres llegar?

A todo el mundo y más allá. Mis expectativas para la marca son grandes.

