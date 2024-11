¡Los nuevos bálsamos labiales de Vaseline llegaron a México! La semana pasada acompañamos a la marca durante este lanzamiento en la hermosa pastelería francesa Ladurée en Polanco, un ambiente ideal para dar a conocer la línea inspirada en la serie de Netflix Emily in Paris, protagonizada por Lily Collins.

Vaseline xx Emily in Paris ofrece tres bálsamos labiales con gran pigmentación (no son transparentes), los cuales están enriquecidos con vaselina para asegurar hasta 24 horas de humectación, asegura esta firma de cuidado de la piel.

En la presentación, Paola Hernández Santoveña, gerente de Mercadotecnia de Unilever Internacional Latinoamérica, recordó que la popular vaselina fue creada en 1870 y que el poder reparador de este ingrediente se encuentra ahora en una amplia variedad de productos de la marca: petroleum jelly (vaselina), crema corporal, cuidado para labios y protección solar.

"Vaselina con color" en los nuevos labiales inspirados en Emily in Paris. Foto: Especial

Explicó que el ingrediente principal de la vaselina es un gel de petróleo que se somete a un proceso de triple purificación para eliminar todas las impurezas. Es un producto humectante oclusivo: forma una barrera sobre la piel que evita la pérdida de agua. Además, ayuda a reparar la piel y a fortalecer su función barrera. Es hipoalergénico y no comedogénico.

“Actúa contra la descamación y retiene la hidratación en la piel, brindando protección durante todo el día, incluso en los climas más fríos”, ampliaron mediante un comunicado de prensa. Esto hace que los nuevos labiales sean muy atractivos para la temporada de bajas temperaturas, cuando nuestros labios sufren al resecarse.

Los colores inspirados en Emily Cooper

El lip balm Vaseline xx Emily in Paris viene en 3 tonos:

Nude Nouveau: Un nude elegante que la marca asocia con la valentía del personaje Emily, “al tomar riesgos y cambiar su vida radicalmente al mudarse de Chicago a París por el trabajo de sus sueños”. Es ideal para un look sofisticado, tanto natural ("makeup no makeup") como un maquillaje en el que se intensifica la mirada y se busca un labial más suave.

Rouge Romance: Es el rojo intenso, color que expresa pasión y seguridad, además también se puede vincular con el romance. Desde Vaseline comentan: “Inspirado en la complicidad y atracción entre Emily y Gabriel, este tono te hará preguntarte: ¿será que ellos terminarán juntos algún día?”. Un labial rojo siempre tiene espacio en la bolsa y es perfecto para la temporada de fiestas que se avecina.

Parisian Pink: Se trata de un rosa vibrante, muy femenino y divertido, que queda muy lindo en beauty looks del día a día. “Invita a explorar la ciudad con espíritu de aventura, disfrutando cada momento y la alegría de lo inesperado. Ideal para quienes, como Emily, encuentran magia en cada rincón de París y en los pequeños detalles de la vida”, dicen sobre este tono.

La vaselina es un humectante ideal para aplicar en la temporada de frío y evitar la resequedad en los labios. Foto: Especial

Vaseline xx Emily in Paris, labial multiusos

El día de lanzamiento de estos bálsamos, la maquillista Lore Pinto (Instagram @lorepintobeauty) creó un look completo usando los tres tonos de Vaseline xx Emily in Paris. Reiteró que los labiales no son comedogénicos, por lo cual se pueden emplear también como blush y sombra de ojos, como una barra multiusos.

Usó el rosa como rubor. Dijo que el nuevo labial con vaselina no levanta la base. Si se desea más pigmentación, sugiere añadir otra capa.

Compartió interesantes tips para utilizarlo como blush : calentar el producto en crema entre las manos porque así se funde mejor en la piel, y hacer toquecitos con brocha o dedos, en vez de “barrer” el producto sobre los pómulos.

: calentar el producto en crema entre las manos porque así se funde mejor en la piel, y hacer toquecitos con brocha o dedos, en vez de “barrer” el producto sobre los pómulos. Aplicó el tono nude en labios y ojos. Asegura que se puede aplicar tanto con brocha (para cada área), como con los dedos.

En el centro de los labios, usó un poco del tono rojo y lo difuminó, para dar dimensión y evitar labios planos.

También podría usarse un solo tono para lograr un total look en tu color favorito.

No son pegajosos y, en un par de días de uso, hemos comprobado que sí ayudan a calmar la resequedad de los labios. El tono nude es el que estamos probando y realmente pigmenta muy bien. Quizá, al tratarse de un bálsamo, solo hará falta uno que otro retoque durante el día.

Importante: Vaseline xx Emily in Paris es una edición limitada que estará disponible hasta el mes de marzo o hasta agotar existencias.

Vaseline xx Emily in Paris es una edición limitada. Foto: Especial

¿Te gustaría probar los nuevos bálsamos con el poder de la vaselina y el encanto de Emily Cooper?

