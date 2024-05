¿Tienes un viaje a la playa próximamente? ¿Esperas que llegue el verano para unos días de descanso frente al mar? Los nuevos modelos de trajes de baño ya están llegando a las tiendas. Aunque siempre es una buena idea repetir los que tenemos en el clóset, también es posible incorporar, al menos, un nuevo diseño que alegre nuestros looks de playa.

El negro y sus amigos neutros (beige, café, blanco) son los favoritos de mujeres minimalistas y elegantes, que adoran tendencias como old money o lujo silencioso. El animal print tiene un realce impresionante, sobre todo en patrón de leopardo y, en segundo lugar, de cebra. Las flores sobresalen de las telas, el brillo se mantiene en algunos modelos y el cut out no desaparece.

Trajes de baño en tendencia

Estampado animal print

Los bañadores con estampado de leopardo están entre los favoritos de la temporada. Listos para elevar los looks de mujeres de estilo elegante que deseen un toque atrevido en su traje de baño. Encontrarás tanto de una pieza como bikinis con este estampado. Este año, el color clásico de este patrón está en tendencia (aunque algunos se pueden lucir en colores como rojo). Combina muy bien con tonos neutros como negro y beige, y con rojo. Puedes complementar con accesorios dorados.

Foto: Bershka

Top bandeau

Si bien el top en forma de triángulo siempre tiene un lugar privilegiado en closets de muchas mujeres, en esta temporada el top bandeau tiene un atractivo encantador. Se trata de un diseño strapless que puede ser recto, en forma de corazón y cruzado. La verdad, puede lucir mejor y sentirse más cómodo en mujeres con busto pequeño, pero recomendamos medirse este modelo si les gusta; dependiendo del diseño y la marca podría resultar todo un acierto.

Foto: Stradivarius

Leer también: Kendall Jenner derrocha belleza en traje de baño animal print rojo

Con aros

Aunque no es nuevo que los trajes de baño tengan algún adorno como cadenas o cuentas boho, en el verano del 2024 se espera ver diseños realzados con detalles como aros y hebillas. Pueden marcar una gran diferencia en los modelos de una pieza, que suelen ser más clásicos, pero también lucen hermosos en bikinis, al centro del top o en sus tirantes, o en la zona de las caderas en las braguitas. Pueden ser metálicos, principalmente.

Foto: Zara

Brillo sutil

Los tonos metálicos siempre son bienvenidos en los estilos glamorosos. El plateado y el dorado son de los favoritos siempre, sin embargo, este año hay una predilección por el brillo sutil. Al igual que el estampado animal print, este tipo de tonos queda bien en combinación con colores neutros.

Foto: Mango

Cut out

El traje de baño cut out se mantiene otro año entre los preferidos. Los cortes estratégicos hacen una bonita silueta, mientras modernizan la pieza. Los cortes pueden ser grandes o pequeños, y ubicarse tanto en el abdomen como en los laterales. Algunos diseños mezclan cut outs con escote asimétrico (de una sola manga) y lucen preciosos. Solo hay que asegurarse de sentirse bien mostrando ese “pedacito” de piel.

Foto: Zara

Leer también: Cómo quitar la arena de los trajes de baño

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters