Ya tenemos la emoción máxima porque en breve estaremos en la playa; y es que ya se acercan las vacaciones y estoy segura de que la mayoría nos vamos a dar una escapada aunque sea de pocos días al mar, aunque sea a Cuerna o tal vez hagamos “Acapulco en la azotea”. El chiste es relajarse.

Yo no sé a ustedes, pero a mí la pandemia me dejó algunos kilitos de más y aún no estoy al 100 con el ejercicio, así que decidí recomendarles algunos trajes de baño que están cool pero que no son el típico micro bikini que ni a una lagartija le tapa las pompas.



Foto: Aerie



Asimétricos

Recordemos que las líneas y cortes en lugares específicos pueden ser nuestros mejores aliados para estilizar y disimular lo que no nos encante del cuerpo. Trajes de baño completos con cortes en la cintura o de un hombro pueden ayudar a enviar la atención a otros lugares y a definir la silueta. De igual manera, las figuras geométricas como los triángulos pueden ayudar a reducir la cintura y adelgazar el torso.



Foto: Zara



En neón

Llevar un traje de baño completo no debe ser sinónimo de flojera máxima y traje de abuela. Al contrario, uno se puede divertir con esta prenda y lograr máxima seguridad y soporte. Los tonos neón están muy de moda y pueden ser el recurso ideal para meterle dinamismo y emoción a la prenda. Además, con un buen bronceado el color resalta. Sin pena a ser vistas, siéntanse seguras y para adelante.



Foto: Shein

Animal print

Este estampado, además de que sigue súper in, ayuda a meterle diversión y dinamismo a la prenda, pero también a elevar tu look. Así no traes el típico traje de baño negro de flojera y que hemos visto hasta en mi bisabuela.



Foto: Rapsodia



Cortes retro

Estas siluetas son más recatadas y buscan cubrir más, por aquello de los trajes completos de tanga. La sugerencia es buscar uno que, aunque sea retro, no se vea de la Tía Yeta y nos ayude a tener un buen soporte en el busto, las caderas, pompas y piernas en vez de generar la ilusión de mayor cadera…y celulitis. Ojo: no está mal tener celulitis (al final, todas tenemos) pero el chiste es ayudarnos para no hundirnos más.



Foto: Instagram @demimoore / @andieswim

Me cuentan qué tal les va en el shopping playero y recuerden que todos los cuerpos son perfectos. El chiste es divertirnos sin prejuicios, siendo felices con la dicha de estar vivos.

Con cariño,

Gina

*Fundadora de High On Fashion, blog de moda, belleza y estilo de vida. Fashion stylist. Asesora de celebridades nacionales e internacionales y referente de la moda femenina.

