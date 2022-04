Las manchas y arrugas son una preocupación frecuente con el paso de los años, porque la piel vive cambios naturales que se caracterizan por la pérdida de sustancias como ácido hialurónico, colágeno y elastina que se encargan de aportar la lozanía de la que disfrutamos en nuestros primeros años.

Además, los cambios hormonales y factores externos a los que nos exponemos (si fumamos, si no usamos fotoprotección, si vivimos en una ciudad muy contaminada, etc.) influyen en la aparición de los signos de la edad y en la apariencia de la piel. Aunque la edad es importante, la piel de dos mujeres de 35 no lucirá igual.

El clásico peeling se mantienen en el escenario de la dermatología y la cosmética como uno de los tratamientos para atenuar manchitas y algunos tipos de arrugas. Vamos a descubrir juntos todo lo que necesitas saber.



Foto: Pexels



Qué son los peelings y qué hacen por la piel

Las especialistas Cristina Casaldáliga y Mónica Collell explican en Mujer Hoy: “Cuando hablamos de peelings nos referimos a cualquier producto o tratamiento dermocosmético capaz de producir una aceleración, de forma controlada, para favorecer la renovación y regeneración celular de la piel y esto puede suceder tanto a nivel epidérmico como dérmico con grandes beneficios”. Van a lograr una exfoliación profunda de la piel.

Según la profundidad que alcancen en la piel se clasifican en superficial, medio y profundo. El peeling superficial puede tratar pieles que lucen cansadas, le devuelven la luminosidad al rostro y suavizan la piel. El medio va un poco más allá y puede ser recomendado a personas con arrugas finas, algunos tipos de manchas y cicatrices. El profundo puede ser empleado en pieles muy deterioradas o maduras, con arrugas profundas, también trata marcas de acné severas, entre otros.



Foto: Pexels

Hay diferentes tipos de peelings. Entre ellos podemos encontrar los famosos peelings químicos, en los cuales se puede emplear ácidos como los alfahidroxiácidos (AHA), donde se hallan el conocido ácido glicólico, ácido láctico y ácido mandélico, y los Beta-Hidroxiácidos (BHA).

“Cuando realizamos un peeling químico, estamos eliminando parte del estrato córneo, por ello tiene un efecto de rejuvenecimiento inmediato, sin embargo al estimular el proceso de regeneración celular, también estamos favoreciendo un engrosamiento epidérmico, aumentando la oxigenación celular. En el caso de los peelings más profundos podríamos hablar de aumento de la síntesis de colágeno, reticulina y ácido hialurónico”, también detallaron Casaldáliga y Collell.

Todo lo que pueden tratar los peelings

Puedes consultar con tu especialista sobre cuál es el mejor peeling para ti si presentas algunas de estas afecciones de la piel.



Foto: Pexels

-Acné y manchas de acné.

-Signos de fotoenvejecimiento, como manchas y arrugas.

-Hiperpigmentación.

-Líneas finas de expresión.

-Algunas cicatrices.

-Poros abiertos o dilatados.

-Necesidad de recobrar la luminosidad de la piel.



Cuidados posteriores

Según el tipo de producto o tratamiento que te realices, vas a requerir cuidados especiales que te podrá indicar tu especialista de confianza, pero vamos a adelantarte que la regla número 1 después de cualquier peeling es evitar la exposición prolongada al sol en días siguientes y usar protector solar.



Foto: Pexels

La dermatóloga Rosa López recomendó en Glamour que, tras realizarse un peeling, también se debe evitar ir a la playa o alberca. porque el agua podría causar sequedad, enrojecimiento y reacciones alérgicas. Además, advirtió que se debe esperar un tiempo determinado para hacer otros tratamientos como botox (2 semanas, aproximadamente), depilación con cera (3 semanas) y láser (2 meses).

