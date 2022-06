¿Has escuchado o leído sobre el bakuchiol? Tiene tiempo revolucionando el mundo de la cosmética y sus resultados son comparables con los de la estrella antienvejecimiento: el retinol. La ventaja es que al aplicarlo se siente más suave en la piel, sin causar reacciones como irritación.

El retinol es un derivado de la vitamina A que puede ser extraído, en su mayoría, de alimentos de origen animal. Es un queratolítico, esto quiere decir que actúa para promover la renovación celular en la piel, además estimula la producción de colágeno y elastina. Con todo ello consigue atenuar los signos de la edad como manchas y arruguitas, así el cutis luce más terso y luminoso.

El bakuchiol es extraído de las semillas y hojas de una planta llamada babchi (Psoralea corylifolia) empleada en la medicina tradicional en China e India. Suele llamarse “retinol vegano”, debido a que los resultados son tan buenos como el del derivado de la vitamina A, pero la verdad es que no son iguales químicamente, así que, aunque se comportan de manera similar en la piel porque ambos favorecen la producción de colágeno y combaten los signos de la edad, muchos expertos dicen que es un error nombrar al bakuchiol como retinol.

El bakuchiol puede ser parte de los ingredientes de cremas, serums, contorno de ojos, entre otros productos de belleza.



Foto: Sephora



Beneficios del bakuchiol en la piel

El bakuchiol tiene poderosas propiedades antioxidantes y estimula la producción de colágeno, así que ayudará a tener una piel más firme, y a prevenir y atenuar las líneas de expresión y arruguitas que ya tenemos.

Otro de los signos del fotoenvejecimiento es la aparición de manchas. El bakuchiol también va a actuar para unificar el tono de la piel, mejorando el estado de las manchas (hiperpigmentación).

Es antibacteriano y antiinflamatorio, por lo que también puede ayudar a mejorar la salud de las pieles con acné.

Con su uso constante se puede conseguir una piel más tersa, luminosa y joven. Algunos especialistas aseguran que los efectos pueden ser notables tras 6-12 semanas de uso.



Foto: Pexels

Para todos los tipos de piel

Una de sus ventajas, a diferencia de los cosméticos con retinol, es que puede ser mejor tolerado por los diferentes tipos de piel, incluso las sensibles.

El retinol puede causar irritación, descamación y ardor, por eso muchos especialistas sugieren empezar a usarlo de manera gradual, es decir, no todos los días, e ir aumentando la frecuencia poco a poco, mientras la piel se adapta.

En Vogue, la dermatóloga Justine Kluk refiere un estudio de 2018 publicado en el British Journal of Dermatology, en el cual “los investigadores descubrieron que el retinol y el bakuchiol actuaban sobre las arrugas y la pigmentación de manera similar, pero el bakuchiol producía menos descamación, escozor, quemazón y picazón”.

Además, también aconsejan aplicar el retinol por la noche (ver indicaciones del producto) y usar protector solar al día siguiente sin falta, porque puede volver la piel más sensible a los rayos UV. El bakuchiol puede ser usado tanto por las mañanas como por las noches. De igual manera, se debe aplicar bloqueador solar diariamente.

Los productos con bakuchiol son ideales para quienes desean asegurarse del uso de cosmética vegana, las personas expuestas al sol o que viven en zonas costeras, aquellas con piel sensible o que no toleran el retinol. Entre sus ventajas más destacadas, es que el bakuchiol puede ser usado durante el embarazo, mientras que el derivado de la vitamina A no, pero en este punto te pedimos que siempre preguntes a tu ginecólogo/a y dermatólogo/a antes si puedes aplicarlo.

En una nota publicada en CNN Underscored dicen que es posible combinar el retinol y el bakuchiol. Los especialistas consultados aconsejan que una de las maneras en que se pueden usar juntos es aplicar el bakuchiol en el día y el retinol en la noche. También alternarlos en la semana, esto quiere decir usar los cosméticos con bakuchiol los días en los cuales no se use el retinol, para mantener el trabajo antienvejecimiento todos los días.



Foto: The Beauty Box México

Si te interesó este activo, consulta con tu especialista en la piel cuáles son los productos y marcas más adecuados para tu tipo de piel y sus necesidades en este momento.

