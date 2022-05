Sabemos que hay piezas que son imprescindibles en primavera y verano. Los vestidos florales, shorts y sandalias son algunas de ellas. Pero, más allá de las prendas y tendencias de temporada, queremos compartir tips para vestir con estilo durante días calurosos este año y siempre, para que puedas ir tanto a la oficina como a un paseo de fin de semana con outfits chic sin sofocarte.



Viste con estilo en temporada de calor

1. Incorpora vestidos camiseros

Como su nombre lo indica, el “vestido camisero” es similar a una camisa, pero largo, con su característico cuello e hilera de botones en la parte de enfrente. Suelen ser holgados, ligeros y frescos. Para un look que puedas llevar a la oficina, puedes elegir uno con largo hasta las rodillas o midi, con mangas cortas y cinturón. Elige el calzado que mejor se adapte a tu estilo: ¿sandalias altas?, ¿tacones? Para ir a dar un paseo, no dudes en probar uno corto, si te gusta, en mezclilla o con estampado floral; combina con tus zapatos flats favoritos o los infaltables tenis.



Foto: Stradivarius



2. Uña pañuelos

Para las amantes de los accesorios en el cuello, si las bufandas son sinónimo de invierno, pues los pañuelos lo son del verano. Puedes elegirlo en los estampados y tonos del momento. Si sientes que el calor es sofocante y no lo soportas en el cuello, llévalo en tu pelo o tu bolsa, para mantener el toque chic que da la pieza.



Foto: Desigual



3. Viste piezas como caftanes o kimonos

Las prendas como caftanes son capaces de elevar los looks más simples, así que no dudes en probar algún diseño en días de calor. Los más prácticos para estos días son los cortos o que llegan a cubrir las caderas. Además, es fundamental escoger telas ligeras y frescas. También es posible aprovechar que estamos en temporada de colores y elegir alguno con estampado llamativo, que podrías llevar con un outfit de tonos neutros para balancear elegancia y tendencia.



Foto: Pinterest



4. Enamórate de las prendas de lino

El lino es una de las texturas que más se usa en temporada de calor, además es muy elegante. Puedes escoger pantalones, vestidos, blazers y jumpsuits, tanto en tonos neutros si buscas una pieza atemporal, como en colores vibrantes o con un print en tendencia. Algunas tiendas ofrecen prendas en mezclas de lino que pueden ser más asequibles.

Otras telas que son buenas para llevar en días calurosos, según Lookiero, son: algodón, lyocell o tencel, y seda.



Foto: Zara

5. Lleva la atención a las blusas

Si quieres desprenderte de terceras piezas (“adiós, chaquetas”) elige unas cuantas blusas sin mangas o con mangas cortas, con detalles llamativos y glamorosos: telas con textura, olanes, detalles cut out, lazos, cortes como el de la blusa peplum, escotes asimétricos.



6. Prueba conjuntos casuales con shorts

Quizá esta propuesta no sea muy atemporal, pero hemos visto a algunas celebridades llevar conjuntos semi formales de shorts y blazers en lindos colores y estampados, para lucir muy chic. El uso de shorts no es convenientes en algunos ambientes laborales, pero podrías considerarlo para algún evento. No olvides usar una blusa o top acorde a la ocasión, el lugar y, por supuesto, tu estilo, pensando en que en algún momento te podría tocar quitarte el blazer.



Foto: Mango



7. Usa playeras de algodón con prendas más elegantes

Si el ambiente y la ocasión lo permiten (cada vez son más) puedes llevar tu playera blanca de algodón con el motivo de tu preferencia y combinarla con otras prendas un poco, solo un poco, más formales. El blazer le va a añadir todo lo que necesitas, solo recuerda usarlo en una textura fresca. Puedes jugar también con pantalón o falda en textura de apariencia sofisticada y añadir a tu playera una chamarra de mezclilla, que no nos genera tanto calor.



8. Lleva faldas midi fluidas

La falda midi se puede usar todo el año. ¿Por qué las queremos en esta temporada? Porque podemos elegir algunas holgadas y en telas ligeras que nos vistan muy bien sin permitir que el calor nos incomode. Los expertos en asesoría de imagen Project Glam sugieren llevarla en color claro y combinar con un bonito top sin mangas.



Foto: Massimo Dutti



9. En paseos: sombreros y gorras

Los sombreros y las gorras son infaltables en meses como los de la primavera y el verano, y no queremos dejar de incluirlos en nuestras recomendaciones para lucir chic. Además de protegerte del sol durante tus paseos, van a aportar mucho estilo a tus looks.

Elige el sombrero que mejor va con tu personalidad y no dudes en usarlo esta temporada, el Fedora y el cowboy son de los favoritos. El bucket hat también se mantiene en tendencia. No está de más decir que algunos tejidos y afelpados que usaste en invierno no tienen cabida en este momento. La gorra deportiva, con bordados y colores fuera de lo tradicional, es un trend del momento.



Foto: Stradivarius



10. Luce colores claros

En temporada de calor, los colores claros te van a mantener más fresca, así que hazte amiga del blanco y el beige, así como de colores pasteles. Pero, no dejes de usar colores vibrantes para alegrar tus outfits, y si usas tonos oscuros (porque sí, el negro siempre queda bien), que sea en texturas ligeras.



Foto: H&M

